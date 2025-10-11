Los miembros de Måneskin reaparecen juntos en el concierto de su frontman en Roma

El primer concierto en solitario de Damiano David en Roma no solo marcó el inicio de una nueva etapa para el cantante italiano, sino que también se convirtió en un inesperado reencuentro para los seguidores de Måneskin. Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, sus compañeros de banda, fueron vistos entre el público disfrutando del espectáculo, un gesto que ha reavivado las especulaciones sobre el futuro del grupo y ha emocionado a sus fans en todo el mundo.

Las imágenes captadas muestran a los tres músicos en la zona más cercana al escenario, observando atentamente la actuación de Damiano y aplaudiendo en varios momentos clave del concierto. Su presencia ha sido interpretada como una señal de apoyo al vocalista en este nuevo proyecto individual, y como una muestra de que, a pesar de la aparente pausa que atraviesa la banda, los lazos entre sus integrantes siguen intactos.

Måneskin, formado en Roma en 2016, se convirtió en uno de los fenómenos musicales europeos más importantes de la última década tras su victoria en el Festival de Eurovisión de 2021 con Zitti e buoni. Desde entonces, el grupo ha conquistado escenarios de todo el mundo con su fusión de rock clásico y energía contemporánea, ha llenado estadios en giras internacionales y ha colaborado con artistas como Iggy Pop. Su último disco consolidó su estatus global, debutando en lo más alto de las listas europeas y estadounidenses.

En los últimos meses, sin embargo, cada uno de los miembros ha comenzado a explorar caminos en solitario, lo que ha alimentado rumores sobre una posible pausa indefinida. Damiano ha sido el primero en lanzar oficialmente su carrera individual, mientras que Victoria ha participado en proyectos musicales paralelos, Thomas ha trabajado en composiciones propias y Ethan ha colaborado con otros artistas. Ninguno de ellos ha confirmado una separación formal, pero las declaraciones públicas han sido escasas, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los seguidores.

La reaparición conjunta de los cuatro músicos en un mismo espacio (aunque no sobre el escenario) ha sido interpretada como un gesto significativo. Para muchos fans, su presencia en el concierto de Damiano representa la prueba de que la relación entre los integrantes sigue siendo sólida y que el futuro del grupo podría no estar cerrado. Otros, sin embargo, ven en esta nueva etapa una señal de que Måneskin podría optar por reinventarse, alternando sus carreras individuales con proyectos comunes.

Por ahora, ninguno de los miembros ha hecho declaraciones sobre sus próximos pasos. Lo cierto es que la imagen de Victoria, Thomas y Ethan aplaudiendo desde el público mientras Damiano ofrecía su primer concierto en solitario ha avivado la conversación sobre el futuro de Måneskin. Sea un simple paréntesis creativo o el preludio de un nuevo capítulo, el grupo italiano sigue generando expectación entre sus millones de seguidores en todo el mundo.