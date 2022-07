El grito de socorro de los Beatles: la historia tras “Help!”

Corría el año 1965, por lo que ya se encontraban en el punto más alto del éxito musical mundial. Los Beatles, que se separaron en 1970, eran en aquella época los reyes del pop, un grupo que estaba haciendo historia con un gran tema tras otro, hasta el punto de continuar siendo hoy una de las bandas más importantes de la música de todos los tiempos. Por tanto, a principios de 1965 ya estaban consagrados como unos artistas únicos en el planeta, que contaban con el cariño y seguimiento de una gran multitud, que les seguía de manera fiel e inequívoca. Algo que supuso para ellos la gloria, pero que también exigía un gran control mental, pues para ningún Beatle fue fácil pasar de la nada a todo y de manera tan vertiginosa. Y es por eso, quizá, que lanzaran un grito de socorro. Eso sí, y cómo no, lo hicieron en forma de canción: “Help!”.

Esta canción formó parte de un álbum que, además, fue banda sonora de una película homónima: “Help!”, dirigida por Richard Lester, contó con la música de los Beatles y se estrenó en Reino Unido un día como hoy de 1965. Narraba la historia de los miembros de un culto indio, que descubren que Ringo Starr tiene un anillo de rubíes que codician. El grupo persigue a los músicos, hasta que se enfrentan al batería en un restaurante. Fue la segunda cinta que Lester realizó con los miembros de los Beatles, y supuso una comedia que simbolizó el cine más libre, enloquecido y pop de los 60. Y, con ello, una música que pasó a la historia, especialmente el tema que le da título a la cinta, a la que más tarde John Lennon se referiría como una de sus composiciones más honestas y especiales.

“En realidad estaba pidiendo ayuda a gritos, pero no me di cuenta en ese momento”, explicó Lennon tiempo después de lanzar la canción, “la hice porque fue un encargo para la película, pero más tarde supe realmente que estaba pidiendo ayuda a gritos”. Eran los días de la explosión de la “beatlemanía”, de las olas de seguidores acérrimos a este icónico grupo, por lo que no extraña que los músicos se desahogaran a través de su música. Asimismo, Lennon añadió que “estaba pasando por mi etapa de ‘Elvis Gordo’. Él se puso muy gordo, muy inseguro y perdió al verdadero Elvis en sí mismo”.

De esta manera, “Help!” fue el quinto álbum de estudio de la banda, y vio la luz de manera íntegra el 6 de agosto de 1965. Producido por George Martin, contenía 14 canciones, entre las que destacan algunos de los mayores éxitos de los Bealtes: desde “Yesterday” hasta “You’ve got to hide your love away”. En 2003, la revista “Rolling Stone” calificó este álbum en el puesto 332 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.