Así puedes ver el concierto de Karol G si no has conseguido entradas

Entre hoy y el martes 23, cada día de forma consecutiva, la artista colombiana Karol G actúa en Madrid. La cantante agotó en menos de media hora las tres primeras fechas de sus conciertos en la capital, anunciando un cuarto día que también fue un rotundo éxito. La espera ha terminado. El 20, 21, 22 y 23 de julio se subirá, enmarcado en su Summer Tour del álbum "Mañana será bonito", al multitudinario escenario del Santiago Bernabéu. Y, por si no eran suficientes cuatro días para ver a la llamada Bichota, también ha hecho posible que puedan acceder al concierto en directo y gratis aquellos que no se hayan podido hacer con entradas o para los que no sea posible desplazarse a Madrid.

Karol G también ha anunciado que retransmitirá el último concierto, el del 23 de julio en Madrid, a través de su canal de YouTube, para que así se pueda ver desde todas partes del mundo. Principalmente, toma esta iniciativa ya que se trata del último show de su exitosa gira. "Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y, sí, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo ha llegado y quiero que lo celebremos juntos", explicó Karol G en su cuenta de Instagram, "este 23 de julio nuestro último concierto lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real, para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos".

El álbum "Mañana será bonito", que incluye temas como "AMARGURA" o "TQG", lo lanzó la Bichota en febrero de 2023, y se trata de uno de los de mayor éxito de su carrera. Fue en los Latin Grammy 2023 cuando el reconocimiento lo consolidó la industria: la artista triunfó en los premios con siete galardones, entre ellos el de Canción del Año, Grabación del Año o Álbum del Año. Además, ha conquistado durante varios meses las listas de reproducción.