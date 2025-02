Billie Holiday, la mujer que se curaba con el jazz

Billie Holiday fue testigo y víctima de todos los horrores discriminatorios, estereotipados y viles que le pueden ocurrirle a una mujer. La leyenda que se ha forjado alrededor de su nombre no sólo se consolida por su inigualable voz y talento en la música, sino también por su sufrimiento y, a pesar de todo,. No existe, al fin y al cabo, la excepcionalidad sin obstáculos y lamento. Pero, afortunadamente, no había, para la nacida como Eleonora Holiday, dificultad o complejidad que no pudiera aliviar o sanar a través del jazz.