Cancelarán 50.000 entradas vendidas de Oasis por violar las condiciones de compra

La nostalgia es un rentable negocio en esta época y se demostró con creces hace pocos meses. Por fin se materializó lo ansiado durante años por miles de personas: los hermanos Gallagher daban una tregua a sus rencillas y volvían a juntarse en el escenario. Nada menos que con 14 conciertos se anunciaba la vuelta de Oasis en 2025, después de más de 15 años con carreras en solitario e incesantes rumores sobre su nueva reunión. Sin duda una estrategia que los Gallagher han abrazado para hacerse con un gran éxito y una gigante recaudación, pero que como todo lo que se hace a lo grande suele tener algún error o mala consecuencia.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la música en directo tiene que ver con los lugares de reventa no oficiales. Ciertas plataformas suelen comprar grandes cantidades de entradas para un concierto, para después volver a venderlas al público bajo un precio mucho mayor. Esto ha ocurrido con los conciertos de Oasis, que ha obligado a Ticketmaster a cancelar alrededor de 50.000 entradas para las fechas de Reino Unido e Irlanda. Una suspensión de entradas que se realizará en las próximas semanas, asegura la BBC, por violar los términos y condiciones de la compañía.

Estas entradas que serán canceladas están a la venta en sitios secundarios no oficiales, como Viagogo. Sí existe un socio de reventa oficial, Twickets, donde las entradas sólo pueden revenderse a su valor nominal. No obstante, ha especificado Live Nation, promotores de donde forma parte Ticketmaster, que es el 4% de las entradas vendidas las que terminaron en estos sitios de reventa no oficiales. Además, apunta "Billboard" que, según los promotores, las entradas afectadas se compraron utilizando técnicas prohibidas, incluida la adquisición de más de cuatro entradas por hogar, por espectáculo, y el uso de múltiples identidades para comprarlas, además de confiar en servicios de VPN y múltiples tarjetas de crédito.

De esta manera, todas las entradas invalidadas estarán disponibles para su reventa en Ticketmaster a su valor nominal, ofreciendo un rayo de esperanza a los 10 millones de fanáticos de 158 países que compitieron por los 1,4 millones de entradas originalmente a la venta para las fechas del próximo verano. Según la plataforma de venta, los términos y condiciones establecidos para proteger la gira de la reventa ilegítima habían tenido éxito en gran medida, considerando que algunas giras importantes pueden ver hasta un 20% de entradas apareciendo en sitios de venta de entradas secundarios no autorizados. “La investigación de las ventas de entradas está en curso y los resultados se enviarán a las autoridades competentes cuando corresponda”, indicaron, instando a los aficionados a no comprar entradas en sitios web no autorizados.