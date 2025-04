Carolina Durante pospone su gira europea por el estado de salud del cantante

El pasado 17 de abril Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, salía al escenario del San San Festival con muletas. La banda también compuesta por Martín Vallhonrat, Mario del Valle y Juan Pedrayes se encuentra inmersa en una nueva gira de presentación del álbum "Elige tu propia aventura". No obstante, y debido al estado de salud de Ibáñez, ésta se ha visto irremediablemente alterada.

"Hace unos días me rompí el ligamento cruzado de la rodilla, la rampa meniscal y me fracturé algo que ahora mismo no recuerdo bien cómo se llamaba", escribía el artista en redes sociales, al día siguiente de ofrecer el citado concierto sujetado por sus muletas, y sin poder realizar los imparables movimientos que acostumbra. Si bien, como demostró en el San San, la idea era seguir adelante, así lo harán, pero tan solo a nivel español.

"Sintiéndolo mucho vamos a tener que posponer la fechas de nuestra gira europea de mayo porque finalmente coinciden con la operación de Diego", anunciaba el grupo este martes en sus redes sociales. "La gira de verano sigue en pie, como dijimos, al igual que el concierto de este jueves en Madrid y el viernes en el Warm Up. Las fechas nuevas las anunciaremos próximamente. Nuestro equipo está trabajando en ello", añadían.

Han debido de verse, por tanto, obligados a descartar parte de su agenda para este año, que sin duda será uno de los más relevantes en la carrera de Carolina Durante. Y han preferido "sacrificar" sus eventos fuera de España y mantener los de dentro, pues es donde figura la mayoría de su fiel público. "Sabemos que hay mucha gente que ha comprado vuelos y que esto es una putada para ellos. Lo sentimos... hemos hecho todo lo posible para intentar cuadrarlo pero no ha habido manera porque además después de la operación Diego no podría volar en dos semanas", añaden.

La banda, formada en 2017, figura ya en primera línea del rock nacional. Si bien con el anterior álbum, "Cuatro chavales", comenzaron a escalar y a ser reconocidos, con el lanzamiento de "Elige tu propia aventura" se consolidan como grupo fundamental de nuestra música. Una banda que figurará en la gran mayoría de eventos de los próximos meses, y que hará todo lo posible, así lo están demostrando, para no faltar a una cita por muchos obstáculos que se les presenten.