Diego Torres: "La historia ya es historia y lo que prevalece entre España y Latinoamérica son los afectos"

Las tres décadas largas que Diego Torres (Buenos Aires, 1971) lleva en el tajo se traducen en un reguero de películas y series de televisión que le han dado una inmensa popularidad en su país y en una decena de discos de estudio que le han reportado fama internacional y altos reconocimientos de la industria: tres Grammy latinos y tres MTV Latinoamérica, entre otros muchos. El hombre que convirtió la canción «Color esperanza», de su paisano Coti, en un himno intergeneracional e imperecedero, se dio a conocer al público español hace ya 30 años, cuando grabó una hermosa versión del clásico «Penélope» para el disco de homenaje «Serrat... eres único»: «Creo que fue una versión y una canción importante –asiente–. Gustó mucho tanto en España como en América. Yo venía de un disco que había sido muy exitoso, “Tratar de estar mejor” [su segundo álbum de estudio], y con él ya había hecho viajes a varios países. Y justo en el medio está “Penélope”, que fue una sorpresa por la respuesta de la gente. Tengo hermanos más grandes y los discos de Serrat han estado de alguna manera presentes en mi casa. Y fue una sorpresa linda cantar con él “Penélope” en un concierto al que me invitó».

Se suele hablar del éxito de un músico a partir de las ventas de sus discos y a Torres se le estimaron, hace ya una década, más de 20 millones. Pero otro dato crucial, y quizá más revelador, es el de la gente que acude a los conciertos. En 2004, con el disco «MTV Unplugged» –cuádruple platino en Argentina y platino en Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay–, desbordó 17 veces el Luna Park, recinto legendario de Buenos Aires, lo cual habla del amor del que goza en su tierra: «Creo que esas 17 noches en el Luna Park son mi récord en ese lugar, sí. La verdad es que ha sido muy hermosa la respuesta de la gente en los diversos trabajos que he hecho y, como decís vos, esa magia de encontrarnos en vivo, de pasarla bien juntos en cada concierto, de brindarnos emociones diversas y buena energía. Estoy muy agradecido de tener muchos lugares donde hay gente que me espera».

Su música se mueve entre el pop latino y la balada romántica, pero entiende que hoy día reinen entre los jóvenes otros géneros como el reguetón y el trap: «Siempre aparecen en la historia de los tiempos nuevos géneros, nuevas músicas. Pasaba también cuando apareció el rock and roll, una música muy novedosa en ese momento. Está bueno que haya nuevas músicas, diferentes artistas y géneros, es parte de los cambios de los nuevos tiempos. Y después está la libertad de la gente que elige qué música escuchar. Creo –prosigue– que hoy los chicos son muy abiertos, que escuchan música muy diversa, de antes, de diferentes géneros, y que hay muchos menos prejuicios. Yo, dentro del pop, como bien decías, siempre traté de fusionar, no soy un tipo prejuicioso en ese sentido. He hecho diferentes ritmos, me he juntado con diferentes artistas, del reggae, del funk... He grabado con Rubén Blades, con Juan Luis Guerra... Mi concepto de música ha sido ese porque ha sido la enseñanza que recibí de mi madre, que también fue artista y grabó con Mercedes Sosa y Charly García, con artistas muy diversos. La vida me puso en ese camino de abordar diferentes géneros, de tener cierta fusión en lo que hago».

Aprender de las caídas

Torres acaba de arrancar una gira que lo llevará por Colombia, México, Argentina, Uruguay y Perú y que lo traerá a España –Málaga, Barcelona y Madrid– en abril de 2025, y la cual lleva el nombre de su reciente disco «Mejor que ayer», un título que resalta la capacidad de resistencia del ser humano en los momentos difíciles y reivindica el presente sin desdeñar lo vivido: «Está bueno salir a pasear por nuestros recuerdos y acordarnos de dónde venimos –afirma–, pero no quedarse detenido ahí. Tampoco en el futuro, porque no sabemos qué va a pasar. El título es una carta de intención de alguien que a lo mejor no lo ha pasado bien. El éxito no es lo importante en esta vida llena de ansiedades, en la caída es donde uno aprende. Igual que en el amor gozamos pero también sufrimos. Por eso creo que esa canción [“Mejor que ayer”] ha calado tan fuerte en diferentes generaciones y en tantos países. Ese mensaje contradictorio de vos tenés que ser el mejor y todo tiene que ser rápido... No. Yo me caigo y me levanto y a veces atento contra mi propia felicidad, como digo en una parte de la canción. Cuando estamos en contra de nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo».

El músico y actor, que ama España (desde niño ha vivido temporadas en Madrid), ¿qué piensa de los brotes de hispanofobia que están teniendo lugar en algunos países de América y en el afán revisionista de ciertos dirigentes? Ahí está la reciente negativa de Claudia Sheinbaum a invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión como presidenta de México, amparándose en que el jefe del Estado español se negó a responder una carta enviada en 2019 por el anterior presidente mexicano, López Obrador, en la que le instaba a pedir disculpas por los «agravios causados» a los pueblos indígenas durante la conquista de América. ¿Es un error tratar así a España? «Creo que la política hay que tomarla con pinzas –advierte– y, sobre todo, en este mundo de hoy, con mensajes diversos para un lado y para el otro. Recién lo hablaba con un colega. A mí me parece que la historia ya es historia y que, hoy, lo que prevalece entre la unión de España y Latinoamérica, y en mi caso de mi país, Argentina, son los afectos. Tanta gente que ha ido para América y tanta gente que de América ha venido para España. La cultura, la música, el cine en común. Tantas cosas que nos unen, historias de amigos. Me parece que eso es lo importante», remata. Y no oculta su decepción con la política en general: «Veo mucha hipocresía, mucha mentira, en la política –asevera–. Dicen una cosa [los políticos] y al otro día hacen otra, entonces lo tomo desde ese lugar. Convivimos en una situación política donde todo tiene que ser para un lado o para el otro, el mundo está dividido en grietas, y eso lo ve uno en diferentes partes del planeta. Qué loco, te dices, que este político no tiene nada que ver con este otro, pero, sin embargo, es muy parecido lo que dice y lo que propone. Por eso creo –insiste– que la política hay que tomarla con pinzas».