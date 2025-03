Lady Gaga pide perdón a sus seguidores y asegura que volverá al "pop oscuro"

La cantante estadounidense Lady Gaga definió su nuevo álbum 'Mayhem', que vio la luz este jueves, como un reflejo de la unión entre su "yo" artista y su lado real enmarcada en el sonido de ese "pop oscuro" que caracterizó sus inicios musicales.

"Creo que [el disco] para mí es en realidad esta integración de quién soy en la vida real y quién soy en el escenario, y cómo realmente empecé a celebrar la unión de esas dos cosas", indicó la artista en una rueda de prensa celebrada en Brooklyn y retransmitida hoy en el canal de YouTube de Spotify.

Gaga recalcó además que ahora se siente "segura" para volver a ese "pop oscuro" que marcó sus primeros pasos en la industria musical.

"Me he convertido en personajes a través de la música, y todavía lo hago, pero ahora he aprendido a no dejar que me domine por completo. Diría que vuelvo a ello porque me siento segura", subrayó, y pidió perdón a sus fanáticos por haberse desvinculado de este sonido, algo que, aseguró, fue "duro".

En este sentido, la también actriz, vestida con un traje negro de botones, una peluca despeinada del mismo color y unas gafas de sol, afirmó que su inspiración a la hora de elaborar el disco fue precisamente la mujer que el mundo ha conocido "durante los últimos 20 años".

Y agregó que este álbum es una mezcla de "la suavidad" de lo que es por dentro y "la intensidad" que le gusta aportar a su música y sus actuaciones sobre el escenario, lo que, en definitiva, refleja su "caos personal".

En el evento, la cantante, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, también confirmó que habrá una continuación del tema 'Telephone', su exitosa colaboración con Beyoncé que salió hace ya 14 años y cuyo videoclip finalizaba con un mensaje que decía "continuará".

"Mi chisme sobre 'Telephone parte dos' es que pasará, pero no voy a daros todo ahora. No querríais eso de todos modos. Creo que deberíais llamar a Beyoncé", expresó entre risas.

Gaga, que ha estado nominada no solo a los premios Grammy sino también a los Oscar y otros galardones relacionados con la interpretación, agregó que también le "encantaría" escribir un musical y hacerse con un premio Tony.