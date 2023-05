Los Pet Shop Boys están pensando en dejar que la inteligencia artificial acabe con sus canciones

Todo comenzó cuando la la hija del manager de Pet Shop Boys, de 15 años, le pidió a una inteligencia artificial que compusiera una canción al estilo del grupo. En pocos minutos, la red neuronal ya había compuesto e interpretado una pieza que dejó asombrados a Neil Tennant y Chris Lowe. Mientras la industria musical se moviliza para frenar la multiplicación de canciones que "suplantan" o imitan el estilo de los grandes éxitos, el dúo británico optó por lo contrario: pedirle ayuda para terminar canciones inacabadas que duermen en el cajón.

El cantante Neil Tennant reconoció en una entrevista con Radio Times que están valorando acabar un puñado de temas que se quedaron sin solución a través de este tipo de aplicaciones computacionales: “Hay una canción para la que escribimos un coro en 2003 y nunca terminamos porque no podía pensar en nada para los versos. Pero ahora, con la IA, puedes darle los bits que has escrito, presionar el botón y hacer que llene los espacios en blanco. Luego podrías reescribirlo, pero de todos modos podría ser una herramienta”.

Mientras se preparan para lanzar su gira de grandes éxitos 'Dreamworld' en Gran Bretaña y Europa este verano, el grupo reveló que no se cierra a la experimentación con estas tecnologías y admitió que el resultado que ofrecen este tipo de programas son perfectos para resolver el "bloqueo del escritor" al que muchos creadores se ven condenados habitualmente. Chris agregó: "Entonces, la respuesta es que, probablemente, lo utilizaremos".

Esta actitud contrasta con la decisión casi unánime de la industria que, en octubre, a través de la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA) advirtió que las empresas de IA estaban violando los derechos de autor en masa al usar música para entrenar sus máquinas y pidieron a Spotify que no cediese sus catálogos para el aprendizaje de estas redes neuronales. En esta línea iba la denuncia de Universal Music después de que una IA generase una canción que parecía interpretada por Drake y The Weeknd, "Heart On My Sleeve", que fue retirada de plataformas como Spotify ante las dudas legales. Tras esa canción cayeron varios centenares más generadas por robots.

Para Tennant, fue "bastante conmovedor" ver Abba Voyage, el programa de "residencia virtual" en el que el grupo sueco estaba representado por avatares que los capturaban en su juventud. "Eran el grupo perfecto para esa representación, porque su sonido buscaba la perfección, solo estuvieron juntos por un corto tiempo, luego desaparecieron de una manera que nadie más ha desaparecido. No sería lo mismo hacerlo con, digamos, The Beatles”.