Premios Grammy 2025: Hora y dónde ver desde España

Al igual que los premios Óscar, siempre que llega la temporada de premios, los Grammys generan una expectación superior pues su reputada fama hacen que sea una de las celebraciones más esperadas. Hay quienes le otorgan un valor significativo debido a sus éxitos cosechados en los más de 66 años de historia desde que se celebró la primera edición. Sin embargo, sus detractores son especialmente críticos con el criterio que muchas veces se sigue a la hora de seleccionar las mejores piezas musicales del año. Lo que está claro es que su repercusión es toda una tendencia e influye a todos los campos del arte recogiendo la mayor cantidad de variedad. . Hay quienes le otorgan un valor significativo debido a sus éxitos cosechados en los más de 66 años de historia desde que se celebró la primera edición. Sin embargo, sus detractores son especialmente críticos con el criterio que muchas veces se sigue a la hora de seleccionar las mejores piezas musicales del año.

Es por eso que los Grammys son uno de los premios con más categorías, hasta 94 trofeos se reparten en la noche de su celebración. Y es que, si nos paramos a pensar, la música es una de esas disciplinas que está presente en todos los ámbitos artísticos y populares. Un pilar fundamental en todo lo que vemos, escuchamos y consumimos. De esta manera, en un intento por abarcar todo lo que rodea al mundo sonoro, la Academia va implementando categorías en función de las necesidades que presenta el mercado. En resumen, esta entrega de premios se reinventa con el paso del tiempo para adaptarse a la revolución musical. Aunque en esta entrega las categorías serán las mismas que en 2024. . Y es que, si nos paramos a pensar, la música es una de esas disciplinas que está presente en todos los ámbitos artísticos y populares. Un pilar fundamental en todo lo que vemos, escuchamos y consumimos. De esta manera, en un intento por abarcar todo lo que rodea al mundo sonoro, la Academia va implementando categorías en función de las necesidades que presenta el mercado. En resumen, esta entrega de premios se reinventa con el paso del tiempo para adaptarse a la revolución musical.

Los nombres principales de la noche

Respecto a los nominados, Beyoncé encabeza la lista de nominados con 11 menciones. Los éxitos cosechados con su reciente material de larga duración, "Cowboy Carter", la han llevado a ser una noche más la estrella indiscutible. No obstante, otros nombres como la gala tendrá un sentido homenaje a la figura de Quincy Jones que falleció el pasado 3 de noviembre. . No obstante, otros nombres como Charli XCX y Post Malone le siguen en el listado, atesorando ocho nominaciones cada uno, mientras que Billie Eilish competirá en siete categorías. Además, también se unen a la fiesta otras figuras como Taylor Swift y Sabrina Carpenter , esta última nominada a la categoría de "Mejor nuevo artista". Por tanto, la expectación es máxima y los nervios ya se encuentran a flor de piel. Además,

¿A que hora son los Premios Grammy en España?

Su celebración tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, desde el Crypto.com Arena, y el horario específico en el que dará comienzo la gala será en torno a las 8:00 p.m. hasta las 11:30 p.m. ET o a las 5:00 p.m. a 8:30 p.m. PT., en relación a la zona del continente americano. En horario español se estima que empiecen el lunes 3 de febrero a las 2:00 a.m. y su conclusión rondará las 5:30 a.m. La gala estará presentada por el comediante Trevor Noah, siendo su quinto año consecutivo y consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la ceremonia.

Dónde puedo ver los Grammys desde España

A nivel nacional, el evento se retransmite en CBS, la cadena de televisión abierta estadounidense, y, también, en la plataforma Paramount+ con el complemento de Skyshowtime, para aquellas zonas que no tengan acceso a la cadena mencionada. Por otro lado, lo que hoy nos concierne, en España, la entrega de premios se retransmitirá en exclusiva a través de Movistar +, la programación comenzará a partir de la 01.15h de la madrugada del lunes 3 de enero, es decir, la noche del domingo. Este año los Grammys tratarán de recaudar dinero para combatir los duros incendios que han acechado a la ciudad de Los Ángeles durante los últimos meses.