Revólver versiona temas de Extremoduro y Supersubmarina: "Me jode no haberlas escrito yo"

Prendido aún a la "euforia" de su último trabajo, lanzado hace poco más de un año, Revólver acaba de publicar un nuevo álbum en el que se lleva a su terreno once temas "magistrales" y relativamente recientes de la música en español, de Extremoduro a Supersubmarina, pasando por La Quinta Estación. "La primera vez que escuché ''El sol no regresa'' de La Quinta Estación pensé que podría haberla escrito yo. Y las demás sencillamente me jode no haberlas escrito yo", reconoce Carlos Goñi, líder y alma de este veterano proyecto musical, ante la colección reunida en "Playlist" (Compañía de Canciones).

En nuevo trabajo llega solo 14 meses después de "Adictos a la euforia" (2023) y basta su escucha para comprender que hay todavía mucha de esa energía en este lanzamiento. "Me apetecía seguir tocando con mi banda y aproveché para grabar canciones que me gustaban mucho desde hacía tiempo en un momento, en plena gira, que para mí es una situación especialmente buena porque está todo en los dedos", alega.

La premisa que se impuso, aunque con alguna salvedad, fue que se tratara de canciones en español compuestas por autores más jóvenes que este músico de 62 años, con una veintena de discos de Revólver a la espalda desde el álbum homónimo que lanzó en 1992. "No es habitual que alguien plenamente en activo y con un álbum lanzado hace solo un año de repente se dedique a hacer versiones realmente cercanas", concede Goñi, que señala que gracias a este ejercicio son muchos los jóvenes que le están descubriendo a él.

Tras desechar más de 50 opciones, "Playlist" se abre con "Lady Madrid" de Pereza como un homenaje de este "madrileño expatriado" que hace 8 años volvió a vivir en la capital española. Se cierra con un tributo a su otra tierra, Valencia, a través de sus amigos de La Habitación Roja, de los que toma prestada "Indestructibles".

"He querido huir de algo en lo que solemos caer los músicos: ir a por la canción 4 de la cara B de un disco que no conoce ni dios. No, estas canciones te podrán gustar más o menos, pero son absolutamente redondas y magistrales y, cuando las manejas, es difícil hacerlo mal", apunta tras reinterpretar a Amaral ("Cómo hablar"), Elefantes ("Azul"), Piratas ("El equilibrio es imposible") o Supersubmarina ("Viento de cara").

A todos les pidió permiso. "Algo que no es algo habitual en este mundo, y ellos se mostraron muy agradecidos por ello, pero es que este trabajo rebosa respeto y por eso en la portada del álbum me quito el sombrero", comenta tras tratar todos los temas como si los hubiese compuesto él mismo, "con el punto Revólver". "Lo que más tiempo me llevó a la hora de preparar el álbum fue entender la foto general, que fuese un álbum que latiese de una forma con 11 canciones compuestas por 11 corazones distintos", comenta ante una selección realmente variada. "Pero al final no puedes decir que haya alguna que no me pega ni con cola", presume.

Confiesa que con "La vereda de la puerta de atrás" de Extremoduro le echó "valor", pero que ahora está seguro que será difícil sacarla del repertorio de sus conciertos, conciertos que lo tendrán ocupado hasta diciembre y que arrancan este próximo 3 de mayo en el Auditorio de Ferrol (A Coruña) y el 4 en Teatro Afundación de Vigo. Pasará por otros puntos, como Zaragoza (Teatro Las Esquinas, 24 de mayo), Madrid (La Riviera, 22 de junio), Sevilla (Auditorio Nissan Cartuja, 21 de septiembre), Toledo (Círculo del Arte, 23 de noviembre) o Bilbao (Teatro Campos Elíseos Antzokia, 13 de diciembre).