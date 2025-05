Netflix suma ya 94 millones de usuarios de pago y presenta una plataforma de publicidad

El gigante audiovisual Netflix ya suma 94 millones de usuarios mensuales en sus planes de pago a escala global, según los datos que ha hecho públicos en una conferencia virtual llamada Netflix Upfront y dirigida a los anunciantes en la que participaron ejecutivos y actores de Hollywood, que también dieron algunos detalles de su programación para este año. La empresa presentó una plataforma de publicidad, Netflix Ads Suite, inicialmente disponible en EE.UU. y Canadá.

Netflix destacó el crecimiento de los planes de pago, que incluyen publicidad, y dijo que estos suscriptores en EE.UU. pasan un promedio de 41 horas al mes consumiendo sus contenidos, siendo el segmento más importante el que tiene edades entre 18 y 34 años. La presidenta de Publicidad de la firma, Amy Reinhard, transmitió en el evento algo a su juicio "impresionante": que "los suscriptores prestan tanta atención a la publicidad intercalada en los contenidos como a las propias series y películas".

En ese sentido, presentó la plataforma Netflix Ads Suite, disponible en EE.UU. y Canadá y que ampliará a todos los países con publicidad en junio, y contó para ello con la actriz Lilly Collins, que interpreta a una ejecutiva de este sector en la serie 'Emily in Paris'. Según un comunicado, los anunciantes podrán "cruzar conjuntos de datos para obtener información sobre el comportamiento y mejorar la segmentación de los consumidores de publicidad" .

Netflix también abre el acceso a datos de terceros a socios "de confianza" entre los que menciona a Experian y Acxiom, ante lo que dice garantizar "la confidencialidad de nuestros suscriptores". Aparte de eso, la firma ha estrenado "una nueva estructura modular para formatos de anuncios que utiliza inteligencia artificial (IA) generativa para optimizar los resultados de los anunciantes", y que estará disponible en 2026 en los países con planes de pago.

En cuanto a los contenidos, los actores Jude Law y Jason Bateman promocionaron su nueva serie dramática, 'Black rabbit', y se anunciaron nuevas temporadas de 'Bridgerton' y The diplomat' y videos de adelanto de otras ya previstas, como 'Wednesday', 'Stranger things' o 'Nobody Wants This'.