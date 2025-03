Oscar 2025: ¿podría "Anora" incendiar la gala de esta noche?

parece que la beligerancia discursiva e intolerante de la nueva administración de Trump se ha colado de manera escandalosa, frontal y directa en el transcurso de una de las campañas de los Oscar más polémicas y agitadas que se recuerdan en los últimos años. Como si se hubiese filtrado a través de un estrechísimo tubo transparente que discurre con la intensidad corrosiva con la que "la sustancia" se cuela dentro del cuerpo madurado de Demi Moore que se recuerdan en los últimos años.

la utilización por parte del montador de "The Brutalist" de la IA en el perfeccionamiento dialéctico de los acentos húngaros de los protagonistas Adrien Brody y Felicity Jones para propiciar un acercamiento casi total a la precisión de un hablante nativo; el cuestionable rechazo de Mickey Madison, protagonista de "Anora" y nominada a mejor actriz principal a la hora de contar con la figura de un coordinador de intimidad para llevar a cabo sus escenas de sexo en plena era post #Metoo teniendo en cuenta que precisamente la existencia de este tipo de figuras ha sido una de sus grandes conquistas o incluso las disculpas de Fernanda Torres, portentosa protagonista del último trabajo del brasileño esta noche se prevé una gala de lo más efervescente e imprevisible. Después del lamentable espectáculo mediático sobredimensionado generado alrededor de la figura de Karla Sofía Gascón y sus tuits xenófobos, cancelación posterior y gestión torpe de Netflix; depara propiciar un acercamiento casi total a la precisión de un hablante nativo; el cuestionable rechazo de Mickey Madison, protagonista de "Anora" y nominada a mejor actriz principal a la hora de contar con la figura de un coordinador de intimidad para llevar a cabo sus escenas de sexo en plena era post #Metoo teniendo en cuenta que precisamente la existencia de este tipo de figuras ha sido una de sus grandes conquistas o incluso las disculpas de Fernanda Torres, portentosa protagonista del último trabajo del brasileño Walter Salles , "Aún estoy aquí", por haber llevado a cabo un "blackface" para dar vida a una empleada doméstica en una parodia televisiva hace, nada menos, que veinte años,

Ha sido un año particularmente convulso en lo que a Hollywood se refiere después de las terribles consecuencias de los incendios forestales que devastaron el condado californiano y las postergaciones en las votaciones que esto conllevó, pero disfrutablemente variado en lo que a películas y narrativas propuestas se refiere. Si el pasado año pudimos observar la generación de esta suerte de fenómeno de la película-evento que cintas como "Oppenheimer" o "Barbie" consolidaron de manera indiscutible ya no solo en la taquilla, sino también a través de su incursión en el debate cultural o en la conversación pública, esta 97ª edición de los Oscar alberga entre sus filas de nominados títulos que han propiciado un consenso bastante parecido como "La sustancia", "The Brutalist" o "Emilia Pérez".

Emilia desinflada

Mientras que la libérrima y salvaje película de Coralie Fargeat sobre la exigencia y el maltrato sistemático propiciado por la industria hacia los cuerpos femeninos parece haber elevado la dignificación de un género más residual en las alfombras rojas como el gore y ha contribuido a la reconstrucción del relato de perdedora resurgida que tanto gusta a los americanos de una actriz consolidada pero no reconocida nunca del todo por la Academia como Demi Moore hasta impulsarla a una victoria merecida en los Globos de Oro y una más que probable réplica exitosa en la celebración de hoy, una propuesta de bajísimo presupuesto como "The Brutalist" ha conseguido que en plena era del ofrecimiento masticado y acelerado de productos audiovisuales el público acuda en masa a las salas de cine para sentarse delante de la pantalla durante tres horas y media y que, a través de un perfecto ejercicio de conciliación colectiva, se haya dejado envolver por esa idea de trascendencia en la creación que ofrece un Adrien Brody en estado de gracia –postulado como favorito de la noche para alzarse con el Oscar a mejor actor sin desmerecer el trabajo de Timothée Chalamet y su extraordinaria encarnación de Bob Dylan– en la piel de ese arquitecto refugiado superviviente del Holocausto que intenta abrirse camino en un nuevo país como Estados Unidos edificado sobre la inconsistencia capitalista de códigos y normas que no conoce.

Más contradictorio resulta el caso del narcomusical con el que Jacques Audiard ha sido capaz de ofender involuntariamente –casi tanto como los comentarios publicados de su protagonista– al mayor número de colectivos posibles en tiempo récord cuando realmente la premisa narrativa de "Emilia Pérez" constituye en sí misma todo lo contrario en términos de inclusión y diversidad que el efecto provocado, ya que opera o al menos, pretende operar como un abrazo a los colectivos más débiles. Sin embargo alberga tal nivel de originalidad y autonomía creativa que ha logrado acumular la elevada cifra de 13 nominaciones a pesar de la evidente desactivación sufrida durante la campaña y de la reducción de probabilidades que tiene Gascón de remontar el vuelo dentro de unas horas.

Y en mitad de este análisis de la temperatura previa y de escenario de elucubraciones sobre los resultados, dos películas que no parecían estar a priori entre las favoritas aprietan y se propulsan, según las últimas quinielas de medios especializados como Variety, por encima de la cinta de Brady Corbet cuya errónea y absurdísima lectura de la misma como una posible defensa manifiesta del sionismo llega por suerte prácticamente diluida a la entrega de galardones: "Anora", la fábula romántica revisitada sobre la historia de amor entre una trabajadora sexual y un joven oligarca ruso de Sean Baker, Palma de Oro en la última edición de Cannes y considerada por el Sindicato de Productores (PGA) como la mejor producción del año y "Cónclave", la conjura cardenalicia de Edward Berger que tras su triunfo en los BAFTA y en los galardones del Sindicato de Actores, podría también dar la sorpresa. En premonitorio juego de paralelismos astrológicos y teniendo en cuenta que hace tan solo dos días siete planetas del sistema solar protagonizaron una excitante alineación histórica que no volverá a suceder hasta el año 2492, podemos aventurarnos a decir que literalmente hoy, todo puede pasar.