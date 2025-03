Un presente mucho menos prometedor que el futuro de Pierre Lemaitre: "La nostalgia es una enfermedad"

que se amontonan en armonioso caos sobre una de las estanterías situadas detrás suya y que al principio del encuentro virtual que mantenemos nos detenemos a contar, movidas por una curiosidad registradora inevitable. El resultado barajado: más de cuarenta.la herramienta con la que escribe y los soportes en los que lo suele hacer. El gesto se produce después del encuentro. Es un gesto prosaico, íntimo, honrado, desnudo. Un matiz confesional que ocurre cuando una periodista mexicana le pregunta de manera deliberadamente "chismosa" –y respetuosa también– por el contenido de las libretasy que al principio del encuentro virtual que mantenemos nos detenemos a contar, movidas por una curiosidad registradora inevitable. El resultado barajado: más de cuarenta. Pierre Lemaitre manifiesta un enamoramiento en constante estado de renovación por la literatura y sus atributos y desvela tras poco más de una hora de rueda de Prensa tiernísima y encantadora, el mayor de sus secretos:

Vuelve el clan Pelletier

y con anillas. En el caso de lo segundo, el celebrado escritor galo ganador del premio Goncourt en 2013 con su novela enmarcada en el final de la Primera Guerra Mundial "Nos vemos allá arriba", asegura que desde hace varios años encarga cuadernos a medida ("soy muy snob, es la única licencia que me permito", apunta entre risas), de un papel ligeramente amarilleado, con 300 páginas cada uno, en un formato un poco más pequeño que el A4

es uno de los dos utilizados como borrador para su última y esperada novela, "Un futuro prometedor" (Salamandra), tercera entrega de la saga familiar sobre el clan Pelletier con el que uno de los escultores literarios del siglo XX más comprometidos en la actualidad con la palabra y el misterio, retrata las adversidades obligadas de la familia en el marco de Los que están en las baldas, son de viaje, los mueve y maltrata a su gusto, mientras que los que tiene encima de la mesa, los fabricados ad hoc por un impresor de confianza, procura no trasladarlos mucho de sitio y mostrar su interior sin ningún tipo de reparo: el que acerca a la cámara, plagado de esquemas, nombres, flechas y anotaciones(Salamandra), tercera entrega de la saga familiar sobre el clan Pelletier con el que uno de los escultores literarios del siglo XX más comprometidos en la actualidad con la palabra y el misterio, retrata las adversidades obligadas de la familia en el marco de la Guerra Fría.

"Lo último que me queda por presentaros es mi bolígrafo, mi pluma roja. Aquí no hay que ver un símbolo excesivamente comunista, es rojo pero japonés. Una pluma japonesa que me autorregalé con mis primeros derechos de autor", reconoce admitiendo que invirtió su primer dinero obtenido por la autoría de sus novelas en un utensilio que le iba a permitir escribir otros libros para "seguir ganando derechos de autor" porque "soy muy astuto".

"Nuestro siglo es difícil y va serlo

cada vez más" Pierre Lemaitre

Casi tanto como sus personajes, sobre los que da la sensación que el escritor nunca tiene ganas de que sus vidas terminen. ¿De qué manera se relaciona con la nostalgia alguien que tiene una querencia tan evidente por la prolongación de las historias, por la continuación del relato a través de sagas y series? "Te diría que la nostalgia es una enfermedad que acecha a muchas personas a medida que se hacen o nos hacemos mayores. Siento más nostalgia ahora que cuando era joven, por supuesto, pero creo que objetivamente nos impide comprender el periodo del cuál venimos. La nostalgia nos ciega, está relacionado con el lamento, como si un periodo de antaño tuviera algo más deseable que el periodo en el que vivimos", responde a LA RAZÓN antes de proseguir.