El primer vídeo de YouTube cumple 20 años y muchos usuarios aún se sorprenden por su contenido

Veinte años después de su publicación, muchos internautas se muestran sorprendidos al descubrir cuál fue el primer vídeo deYouTube. A pesar de ser una de las plataformas más utilizadas del mundo, con más de 2.500 millones de usuarios activos mensuales, buena parte del público desconocía el contenido que inauguró su historia.

El vídeo inaugural, titulado Me at the zoo (Yo en el zoológico), fue subido el 24 de abril de 2005 por Jawed Karim, uno de los tres cofundadores de YouTube junto con Chad Hurley y Steve Chen. En el clip, de apenas 19 segundos, Karim aparece frente a dos elefantes en el zoológico de San Diego, en California, EE UU, comentando la longitud de sus trompas y calificando a los animales de “geniales”.

El breve vídeo acumula actualmente más de 373 millones de visualizaciones y más de 10 millones de comentarios. Numerosos usuarios han compartido su sorpresa por la sencillez del contenido. “Todo habría sido diferente si hubiera decidido quedarse en casa ese día”, escribió uno. Otro comentó: “Echo de menos este YouTube sin drama ni algoritmos. ¿Podemos volver al zoológico?”.

El vídeo que marcó el inicio de una era digital

El canal oficial del zoológico de San Diego también reaccionó al aniversario y publicó: “¡Nos sentimos honrados de que el primer vídeo de YouTube se haya grabado aquí!”. El clip se ha convertido en un símbolo del origen de la plataforma, que fue adquirida por Google en noviembre de 2006 por 1.650 millones de dólares.

Desde entonces, YouTube ha pasado de ser un sitio de vídeos caseros a convertirse en una empresa con más de 132.000 empleados y un espacio profesionalizado en el que unos 115 creadores han logrado desarrollar carreras a tiempo completo. Actualmente, el canal con más suscriptores pertenece al creador estadounidense MrBeast, que alcanzó los 440 millones de seguidores en septiembre de 2025.