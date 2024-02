"Sala de profesores": así es la notable película sobre las fallas del sistema educativo que puede arrebatarle el Oscar a Bayona

Entendida como un lugar de estructura cósmica ilimitada repleta de cuadernos, cansancio y conversaciones en donde diariamente los maestros asumen su condición de agentes del cambio, la sala de profesores, además del título del último y notabilísimo trabajo del cineasta alemán Ilker Çatak, siempre fue concebida por los que un día fuimos alumnos como el espacio en el que sucedían las cosas importantes. Una suerte de organizador humano con acceso exclusivo para los adultos cuya trascendencia se encontraba por encima del aula y su labor de enseñanza, del patio de recreo y su lúdico espíritu de esparcimiento o de la jefatura a la que acudían los que se atrevían a saltarse las normas y asumían la reprimenda moral que encerraban sus paredes, pero siempre por debajo de nuestra propia casa, que de forma contraria a lo que muchos padres siguen pensando en la actualidad, era el lugar donde nos educaban. O al menos, donde debieran haberla hecho.

«Recuerdo que cuando iba a la escuela, la profesora estaba en una jerarquía mucho mayor, era una autoridad. Mis padres decían: ‘‘si tu profesor lo dice es porque tiene razón’’. Y ahora es lo contrario. Los padres cuestionan mucho más al profesor y lo que dicen los alumnos, los padres lo secundan. Y me parece que es mucho más difícil ser profesor hoy en día que antes. Te imaginas por ejemplo cómo eran las cosas en las aulas y hace 50 o 60 años los profesores golpeaban a sus alumnos, que no se nos olvide tampoco. Evidentemente está bien y es necesario que ya no lo hagan, pero me parece que la pérdida de autoridad en un punto determinado se ha convertido en algo que puede dar más problemas a los profesores que antes. Ese es un poco el destino de Carla Nowak», se explaya con lucidez el director en entrevista con LA RAZÓN durante el encuentro que mantenemos en una de esas salas amplias y asépticas del Hotel Internacional en las que no resulta difícil imaginarse la presencia de una mesa alargada en el centro y a la protagonista de «Sala de profesores» (una contundente Leonie Benesch en el papel de la profesora Carla Nowak) sentada en un extremo, teniendo que lidiar con los problemas diarios en materia de educación que el centro para el que trabaja, el desafío constante de sus alumnos y la ambigüedad ética de sus compañeros de profesión, le generan.

Cuando le preguntamos por lo conflictivo del periodo vital que se muestra en esta historia tensionadora y a ratos thrilleresca nominada a mejor película de habla no inglesa en los Oscar –y por lo tanto rival directa de Bayona, Wim Wenders, Matteo Garrone o Jonathan Glazer– que ahonda con precisión de cirujano en los conflictos que plantea el sistema educativo así como en la germinación dentro de las propias aulas y ambientes de trabajo del racismo o el odio, Çatak aduce: «Pienso que hay algo hermoso en la juventud, hay una inocencia perdida con la que sueño a menudo. Al principio quería que los alumnos que muestro en la película fueran algo más mayores, pero al final me decidí por los de 12-13, porque creo que es una edad complicadísima plagada de hormonas e inseguridades, probablemente la peor para el profesor y para el alumno. La necesaria para confrontar a este personaje». «Los centros educativos son un reflejo reducido de las jerarquías del mundo», remata. Y a ese mundo encomendamos el futuro.