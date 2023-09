Ser mujer y directora de cine: un esfuerzo "A pulmón" | Festival de San Sebastián

Hace tiempo que el cine de nuestro país, en femenino plural, viene destacándose no solo a nivel nacional, si no haciéndose también con premios internacionales en los festivales más prestigiosos. Fue el caso de "20.000 especies de abejas", último exponente de una tradición cuyas raíces hay que buscar en el origen mismo de nuestro séptimo arte. Ese es uno de los objetivos de "A pulmón" ("Arnasa Betean"), documental co-dirigido por Bertha Gaztelumendi y Rosa Zufía, que se sumerge (literalmente) en la relación entre las mujeres cineastas y su oficio, con especial atención a las autoras vascas.

"Berta y yo somos compañeras y colegas desde hace muchos años. Nos conocimos haciendo un programa de cine, de hecho. Era muy natural que llegáramos a este tema, porque hemos sido testigos directos del erial que era el cine de las mujeres al principio, o en los ochenta o noventa. Íbamos a muchos festivales y allí éramos muy atrevidas, decíamos que éramos de ETB y nos ponían cara de póker. Y no entrevistábamos casi a ninguna mujer cineasta, porque apenas las había. Entrevistábamos a actrices, si acaso. Así que hemos visto cómo ha evolucionado todo esto. Nos preocupaba el tema y en una de nuestras conversaciones salió la posibilidad", explica Zufia, periodista durante años del ente público vasco, sobre el origen del proyecto.

La directora Estíbaliz Urresola en "A pulmón" TENTAZIOA

Las heridas de la violencia

Con entrevistas a cineastas como las ganadoras del Goya Arantxa Echevarria y Alauda Ruiz de Azúa, o a referentes de la producción (y también dirección) como Lara Izagirre, Helena Taberna o Estíbaliz Urresola, "A pulmón" plantea el viaje en lo textual como una búsqueda bajo el mar de razones para seguir. Ese esfuerzo, en realidad, es metáfora de una industria que hasta hace bien poco solo se daba palmaditas en la espalda en masculino. Pero, si convenimos que estamos mejor que antes, ¿cómo de mejor estamos? "Tenemos más premios, más presencia en festivales, también porque han servido mucho las ayudas. Pero es que todavía estamos haciendo frente a una dinámica, arrastrada desde hace muchas décadas, en la que no había mujeres y por lo tanto no tenemos tantos testimonios en femenino de cómo era ese cine. Los libros de cine apenas hablan de ello, ni las escuelas de cine, porque lo hemos preguntado, hemos visto las guías docentes. Hace nada, por ejemplo, se publicó un libro sobre cineastas españoles y no había ni una sola mujer. Nos va a llevar mucho tiempo", reivindica Zufia.

Y es que quizá uno de los aspectos más interesantes que analiza "A pulmón" es el de esa violencia, directa o por aquiescencia, que se ha ejercido contra las mujeres históricamente y que, claro, ha acabado permeando al cine. Ello articula también parte del documental, hablando de la violencia ejercida por el franquismo, luego de la relacionada con la banda terrorista ETA y, finalmente, analizando también la lacra machista. "Hay algunas cineastas que te lo llegan a decir. ¿Te das cuenta de la presencia tan fuerte que tiene la violencia en nuestro trabajo? ¿Es increíble, no? Y es verdad. Nosotras lo único que hicimos fue recoger y ordenar en base a la inspiración por las obras y los temas", explica Gaztelumendi, también experimentada realizadora y responsable anteriormente de trabajos como "Mariposas en el hierro" o "Volar". "Era increíble la valentía con la que las cineastas se habían acercado a las violencias, sobre todo a la de las mujeres. También del franquismo o de ETA. Ellas demostraban mucha valentía. Situamos el tema y fuimos pensando quiénes eran las más idóneas para hablar de ello", completa Zufía didáctica.

Sirviéndose de un estilo canónico, con una sucesión de bustos parlantes que solo interrumpe la inteligente articulación en torno a tres jóvenes amneístas que intentan cruzar el mar, "A pulmón" es un gran ejercicio de educación para con el cine vasco en femenino. Emocionante por momentos y siempre abierto a preguntarse más cosas de las que intenta responder, la película se acaba convirtiendo en uno más de los valiosísimos documentos que recoge, como en ejercicio de meta-cine para con la memoria del séptimo arte.