Dominadores y dominados

Dice Alberto San Juan que Lectura fácil es un libro repleto de «posible acción teatral, tanto en los diálogos como en los personajes». Por eso se interesó enseguida, cuando lo leyó, en subirlo a los escenarios. En un principio pensó que bien podría ser la propia autora quien se ocupase de la versión teatral; pero algunos compromisos que ya tenía contraídos Cristina Morales provocaron que, además de asumir la dirección del montaje, él mismo firmara una adaptación cuya dificultad ha estribado en decidir qué cosas debían quedarse fuera. «Ha sido un trabajo de cortar y seleccionar, y no ha sido nada fácil porque todo me gustaba mucho», reconoce el director. Y no es el único lector seducido por una novela, combativa en el fondo y original en la forma, cuyo éxito sigue creciendo desde su publicación en 2018, año en el que se alzó con el Premio Herralde para conquistar poco después, en 2019, el Nacional de Narrativa.

San Juan, que en su popular faceta de actor acaba de estrenar la película El cuarto pasajero a las órdenes de Álex de la Iglesia, defiende, en efecto, que el libro va mucho más allá de la particularidad de la población con diversidad funcional. «No creo que el verdadero tema sea el de la llamada discapacidad, sino más bien el de la incapacitación generalizada para gobernarnos a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana –explica–. En mi opinión, es un relato sobre el poder, entendido este como voluntad de dominio; y de cómo una sociedad organizada a partir de esa idea de poder interfiere en los individuos y les impide vivir con plenitud. En este sentido, podríamos decir que es una obra sobre el deseo de vivir y sobre la dificultad para hacerlo». Ese gran tema del ejercicio del poder sobre el prójimo se concreta, desde el punto de vista argumental, en las relaciones, entre sí y con el entorno, de cuatro mujeres con diversidad funcional que comparten un piso tutelado de la Comunidad de Madrid (en la trama original del libro la acción se desarrolla en Barcelona); un piso que funciona, según el director, «como una metáfora de la sociedad en su conjunto».

La obra pretende "reventar el concepto de discapacidad", en palabras de su autora FOTO: Luz Soria

Sin barreras

Como ya había ocurrido en otros montajes programados en esta última etapa por el Centro Dramático Nacional –y en algunos casos también producidos o coproducidos por este organismo público–, tales como Supernormales, Y llegar hasta la Luna o Madre de azúcar, el elenco está formado por actores profesionales y personas con diversidad funcional, sin que eso suponga una barrera obligatoria en el reparto de los roles. A este respecto, el director es contundente: «En Lectura fácil, hay una voluntad, declarada por la propia Cristina Morales, de reventar el concepto de discapacidad. Y nosotros, con mejor o peor fortuna, de hacernos eco de ella».

Dónde: Teatro Valle-Inclán, Madrid. Cuándo: hasta el 8 de enero. Cuánto: 20 y 25 euros.