Jesús Carmona: "Necesito volverme loco"

Todavía se sorprende Jesús Carmona cuando recuerda que fue la propia Isabel Díaz Ayuso quien descolgó el teléfono para decirle que le quería al frente del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Eran las nueve de la mañana, «muy pronto», pero el mero hecho de mostrar ese interés ya le gustó. Aun así, no dijo que sí de primeras: «Hubiera aceptado sin pensarlo, pero tengo una edad para saber que no puedo moverme con impulsos –defiende–. Cuando me comprometo, lo hago hasta el final con mucho pundonor... en ocasiones, demasiado».

El bailaor reflexionó con su familia y, como ya le había anticipado el corazón, aceptó con la cabeza. Tomó la decisión «de afrontar este proyecto con respeto, cariño y conocimiento de la magnitud artística que puede tener», explica.

Hoy, seis meses después de aquel telefonazo, el Ballet Español es un hecho y Carmona está a dos días de su puesta de largo con un programa doble, 'Suite Española, op. 47', de Isaac Albéniz, y 'Epifanía de lo flamenco'. Atrás queda medio año de «locura», dice, en el que se han condensado los plazos habituales para levantar una compañía que quiere demostrar que «la danza vende»: «Está situada a la altura de cualquier arte, aunque aquí existe el estigma de que no se llenan patios de butacas. Después vas a los festivales y los teatros están llenos».

La misma ilusión de aquel niño

Tras el «sí», lo primero fueron las audiciones con casi 500 aspirantes. «La ilusión de esos niños fue la mía cuando tuve la suerte de entrar en el Ballet Nacional de España», apunta el director. Y a partir de ahí se fue formando un grupo de bailarines que «ensalza la diversidad» con perfiles muy diferentes entre sí que van de la propia danza al físico: «Ha sido un acierto contar con todas las formas de cuerpos que tenemos en el mundo».

Luego, el trabajo fue centrarse en las dos piezas que presentarán desde este fin de semana, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, en la Sala Roja del Canal –sede permanente de la compañía–. «Dos espectáculos complejos», sostiene, en los que ha intentado «seguir los patrones estilísticos del proyecto original». De 'Suite', Carmona destaca la plasticidad y la escenografía. Dice contundente que «intentar hacer algo nuevo es un error», pero eso no significa que no pueda «trasladar» las maneras de otros campos, como, en este caso, la ópera: «Allí se mezclan partituras clásicas con estética modernista», argumenta antes de asegurar que «a la danza española le faltaba no perder ese olor de siempre al tiempo que se enmarca en una estética visual más alejada de lo convencional». El bailaor busca huir de «luces marcadas que buscan el aplauso» para apostar por «un espacio limpio».

Respecto a 'Epifanía', el nuevo Ballet Español hará un recorrido por los palos y las formas del flamenco hasta llegar a «una pieza universal en todos los sentidos», cuenta un Jesús Carmona que compaginará esta dirección con su carrera en solitario: «Sin hacer competencia desleal, fue una de las condiciones. Van a ser proyectos pequeños, pero necesito mi mundo para volverme loco de vez en cuando».