La XII edición de 'Surge Madrid en otoño' ofrece 56 espectáculos, entre ellos 34 estrenos

La XII edición de la muestra de creación escénica 'Surge Madrid en otoño' se desarrollará del 18 de septiembre al 12 de octubre en 21 salas alternativas de la capital, Alcorcón y Navalcarnero e incluye en su programación 56 propuestas, de las cuales 34 son estrenos absolutos.

“Cada otoño, la región se convierte en escenario de la vanguardia de las artes escénicas internacionales en esta muestra que une investigación y experimentación estética con argumentos de actualidad social”, ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la presentación de la programación.

En una nota, la Comunidad destaca la "pluralidad" del festival, que comprende espectáculos de teatro, danza o música que, "además de abordar temáticas de la sociedad actual, revisarán libremente clásicos como 'Bodas de sangre', 'El Quijote', 'Medea' o 'Fuenteovejuna'.

En su dimensión internacional, la muestra da cabida a la creación hispanoamericana en colaboración con el festival Hispanidad 2025, con dos piezas: el trabajo propuesto por Julieta Koop y Danae Cisneros bajo el título 'Vivir en una casa prendida fuego' y la intervención plástica 'Del teatro al mural'.

El apartado de estrenos lo componen 'Furia Unidad de Intervención Rápida de Teatro de Operaciones', de Teatro La Usina; 'pluma', de Anto Rodríguez; '2150' de Rateatro; 'Aplausos a Teresa', de Cía Tribueñe-Entrecomillas teatro; 'Araraquara', de Pedro Berdäyes; 'Bodas sin sangre', de La Belloch Teatro; o 'Don Quijote a voces', de Elfo Teatro, entre otros.

Las siete propuestas de 'Emergentes', la sección dirigida a compañías y creadores noveles, son '_mov (i) miento en.com (bate)', de 26demarzo; 'Coreografías Virtuales: TikTok y movimiento(s) futuro(s)', de Mauricio Pérez Fayos; 'Coser y contar', de Irene Maquieira; 'Nunca Estoy.mp3', de Ultranostalgik; 'Self, Pleasure', de Celia Reyes; 'Sudario', de Carmen Quismondo; y 'Xula, Guapa y Chispera', de Colectivo Chipén.

Por su parte, la sección 'Actividades Transversas', que prima géneros poco programados, la investigación y la experimentación, ha seleccionado propuestas que van desde las acciones de calle hasta las visitas mediadas, como 'Casa/Piel', de Alba González Herrera; 'Celebremos otro año que se pasa', de Camila Carreira; 'Distrito Diógenes', de Cráter; 'El gabinete de las ilusiones: Sr Livingstone', de Imagina Magia; o 'Y si fuéramos', de Virginia Rota.