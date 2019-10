The Levitants: "No queremos subirnos a una ola, sino crearla"

Ellos no quieren ser los nuevos... Ni tampoco buscan parecerse a... En una escena musical española cada vez más replicante y endogámica, The Levitants, un joven trío de Valladolid que acaba de publicar «Enola» (Subterfuge), lo tienen muy claro: «No queremos subirnos a una ola, queremos crear la nuestra», explica Dani, batería de la banda. Con el descaro de las escenas (sin ánimo de ofender) de provincias, con la determinación castellana y la justa autoconsciencia, The Levitants iniciaron su proyecto, cien por cien independiente, con «Combra», un álbum que prometía de todo y que se convirtió en un pequeño fenónemo viral. Ahora, dan el salto a un sello y presentan su nuevo trabajo en la emblemática Sala El Sol (jueves, 21:30 horas) y en Murcia (9 de noviembre).

Ser los caros

Lo primero que se le debe exigir a un grupo casi debutante es actitud. Y The Levitants la tienen. «No somos el producto de una moda ni buscamos encajar en lo que triunfa ahora en España», dice Juan, y Dani termina la frase: «Queremos ser el grupo al que los demás quieran imitar, no vamos a copiar nosotros porque eso es pan para hoy y hambre para mañana». «Hay muchos grupos que viven de eso. Entonces, si un promotor no puede contratar al grupo que mola, pagan a estos que suenan parecido». Pero son peores. Todos: «Y más baratos». Y The Levitants no quieren ser el grupo barato, por supuesto. Todos. «¡Queremos ser el caro! (ríen)». «Lo decimos sin pretensiones», ironiza Juan.

«No somos un grupo de una escena. Pienso que nos movemos en zig zag. Tenemos nuestro estilo y queremos que se note», explica Dani sobre una estética que tiene influencias anglosajonas, de Foals a Interpol, y muchas otras capas que aportan a sus temas distintos paisajes sonoros, pero todos de la misma latitud. Un lugar que bien podría ser la tundra pucelana (una escena pequeña aunque muy activa), que transmite una rasca melancólica que en su nuevo trabajo ha subido el categoría respecto a «Coimbra». «Es que estábamos aprendiendo a tocar prácticamente en ese disco. Para éste, hemos buscado una imagen muy marcada que teníamos claro que la personalidad del disco era oscura y femenina. La idea es que la gente lo vaya apreciando, porque no hemos metido ni un segundo de relleno. Todo está muy pensado, aunque ya sabemos que la gente hoy oye una canción y pasa a otra cosa», añade Dani. Temas como «Red Lines», «Suicide» o «From The Other Side» reclaman más que una escucha apresurda.