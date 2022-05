El chef José Andrés, embajador del diálogo en Las Ventas: «Mesas más largas y no muros más altos»

El chef José Andrés, embajador internacional de la paz, el diálogo y la cobertura de necesidades básicas como la alimentación, también ejerció de ello ayer en el escenario de la tauromaquia. Recién llegado de Ucrania, donde ha estado semanas sirviendo a través de su organización World Central Kitchen para intentar aminorar las consecuencias del conflicto entre la población civil, ayer visitó Las Ventas. Durante la corrida protagonizada por El Juli, Talavante y Rufo, donde este último abrió la Puerta Grande de Las Ventas.

"La gente debe respetarse los unos a los otros. La vida tiene que ser siempre una celebración. Aquel que no piensa como tú no es tu enemigo, sino una persona con un punto de vista diferente". @chefjoseandres pic.twitter.com/5POnt2gNs5 — Toros (@toros) May 20, 2022

El chef internacional, ubicado ayer en el callejón de la Monumental, fue entrevistado por Movistar Toros tras el primer toro de Tomás Rufo, que confirmaba alternativa. «Siempre he dicho que mesas más largas y no muros más largos. En cualquier sitio puede haber gente de izquierdas o de derechas, pero lo que tiene que haber es gente que se respete. Quien piensa distinto a ti no es tu enemigo, solo un punto de vista distinto. Escuchar al otro siempre enriquece. La vida es una celebración».

José Andrés que lleva años labrándose una gran imagen y trayectoria en el extranjero, tiene pocas oportunidades de acercarse a los toros, pero asegura que «cuando lo hago encuentro una Fiesta que me encanta, aunque tenga su controversia, pero que cada uno cuente lo quiera contar, pero siempre con respeto».