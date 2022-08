El gesto que hizo Morante que enfureció al público

El torero sevillano Morante de la Puebla actuó ayer en la plaza de toros de La Malagueta, en el cuarto festejo del serial y a plaza llena. Veníamos de un susto importante, la cogida de Saúl Jiménez Fortes, torero de la tierra, que resultó cogido y herido en la cara. Un pisotón lo dejó inerte en el ruedo con una posible fractura de mandíbula que le ha hecho pasar la noche en la UCI dado que perdió la memoria en el golpe.

Morante no había tenido suerte en su primero, ya que el toro estaba inválido y el toro tuvo que ser devuelto por el presidente, cosa que no hizo. El cuarto, de Cuvillo, no tuvo un pase, como casi toda la corrida. El de La Puebla salió con la espada ya preparada, le pegó tres o cuatro muletazos y se lo quitó del medio. Lo que cabreó al público. La cosa empeoró mucho más cuando se dirigió hacia las tablas y mientras la gente le abroncaba se puso la mano en la oreja. Un gesto provocador que hizo que el público se enfureciera más.

Al acabar el festejo lo pitaron de salida. Ya no hay broncas como las de antes.