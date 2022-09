Fernando Robleño: «José Escolar tenía que estar en la tarde de mi vida»

22 años de alternativa y más de 415 corridas de toros, toda una vida llevaba Fernando Robleño persiguiendo su sueño, cuajar un toro en Madrid. Lo hizo el domingo, ante solo 5.000 privilegiados, que vieron cómo se adornaba con todo un José Escolar con trincherazos y pases del desprecio. Totalmente por encima de su oponente. Solo la experiencia permite tal virtuosismo. «Es la ganadería de mi carrera y tenía que acabar marcando mi vida de alguna forma. Soy el único espada que ha matado una corrida suya en solitario y es la ganadería que más he lidiado», cuenta Robleño. «Ojalá reencontrarnos en Pamplona», asegura el matador. Aunque reconoce que espera que tras su recital del domingo las empresas le traten más favorablemente, «esto no significa que vaya a renunciar a los hierros que me han llevado hasta aquí».

Fernando Robleño admite que «desde el domingo vivo en una nube» y que han tenido que pasar los días para poder asimilar la dimensión de sus tres vueltas al ruedo (entre sus dos turnos). Repite con seguridad que «ha sido la tarde de mi vida». «Nunca había sentido unos olés tan rotundos con solo 5.000 personas», insiste. Aunque la espada podría haber convertido la gran tarde en una hazaña histórica, él no le quita peso: «Para muchos podría haber sido algo apoteósico, pero para mí lo fue. La realidad ha superado cualquier expectativa que yo tuviese». Aunque la morfología del inmenso Escolar no ayudaba a acertar en la suerte suprema, Robleño no recurre a excusas: «He matado más toros como ese en mi carrera y sé que puedo hacerlo». Hoy el madrileño de 43 años se siente «orgulloso y privilegiado».

Fernando volvía a Madrid después de un discreto y solitario paso por San Isidro y una temporada en la que no ha estado presente en otras ferias trascendentes, a excepción de El Pilar de Zaragoza, en la que cerrará su escasa temporada ante toros de distintas ganaderías y compartiendo cartel con Fortes e Imanol Sánchez. Este año solo habrá acumulado una decena de festejos, ocho de ellos en plazas de tercera. Para 2023 espera que su reciente actuación en la Monumental le permita volver al circuito de las grandes plazas.

Hoy intentarán replicar su éxito en Las Ventas Javier Castaño, Rubén Pinar y Gómez del Pilar ante distintos hierros, Escolar de nuevo entre ellos.