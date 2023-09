Albacete tiene toreros. Y toros

Que Albacete es tierra de toreros es algo sabido y más desde que Fernando Claramunt constató, hace ya unos años, que a mediados del siglo pasado la ciudad censaba alrededor de 250 profesionales. Y toreros de la tierra fueron los que protagonizaron el inicio de la feria de 2023. La caída del cartel, horas antes del festejo, de Fernando Adrián propició la entrada de Cristian Pérez, el torero de Hellín que remataba así una terna eminentemente local. Pero si Albacete tiene toreros también es cierto que esta feria goza de un notable prestigio en cuanto a su nivel torista, lidiando en su plaza un ganado que no desmerece de cualquiera de primera. E, incluso, superándolo no pocas veces.

En este primer capítulo del serial se lidió una corrida de Fuente Ymbro de gran trapío y seriedad, con ejemplares que tuvieron sus posibilidades y, siempre, entidad.

No se acopló Sergio Serrano al recibir de capa a su primero, al que tramitó en varas con un único puyazo, llegando el toro a la muleta brusco y violento. Por el pitón izquierdo tuvo un ligero mejor aire pero sin permitir a su matador ni someter ni, menos, lucir. Se enceló el cuarto en el peto, ofreciendo luego nobleza y bondad, siguiendo siempre la muleta con rectitud y sin un mal gesto, derrochando Serrano ganas y su reconocida honradez en un trasteo de claro signo derechista en el que lo dio todo.

Tuvo codicia y fijeza el segundo, dejando que José Fernando Molina se luciese al torear en redondo, bajando mucho la mano y ligando. Al natural no fue lo mismo. El de Gallardo se quedó corto y no humilló, volviendo Molina la diestra para apurar a un animal que por entonces se había agotado. Una estocada sin puntilla le valió la primera oreja de la feria. La poca fuerza fue el principal, y no pequeño, defecto del quinto, impidiendo a Molina profundizar y ahondar en una faena en la que tuvo que procurar por encima de todo mantener en pie a su oponente, dejando, eso sí, detalles y muletazos de excelente factura y llevándose una voltereta al querer ir más allá.

Un muy ceñido quite por gaoneras dejó claro que Cristian Pérez no venía de paso. Un soberbio tercio de banderillas de Adalid caldeó definitivamente el ambiente. Y el de Fuente Ymbro respondió, claro y pronto, pero su matador planteó una faena de mucha parsimonia y demasiados tiempos muertos. Tanto que se fue diluyendo hasta tener que recurrir al arrimón y al susto para recoger al menos una ovación. Recibió con una larga de rodillas en los medios al sexto, el más feo de la tarde y con peligro sordo por ambos pitones, con el que derrochó pundonor y valor en un trasteo ecléctico y arrojado que le costó también un par de revolcones.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 8 de septiembre. Plaza de toros de Albacete. Primera de abono. Más de media entrada.

Toros de Fuente Ymbro, serios y astifinos y de buen juego en conjunto. Primero y sexto fueron los que menos opciones dieron.

Sergio Serrano, de grana y oro, pinchazo y estocada baja (palmas); y estocada entera (oreja).

José Fernando Molina, de azul pavo y oro, estocada entera (oreja); y pinchazo, aviso, estocada entera (ovación).

Cristian Pérez, de azul pastel y oro, que sustituyó a Fernando Adrián, pinchazo y estocada entera (ovación); y estocada entera (vuelta).

Incidencias: En las cuadrillas destacó David Adalid.