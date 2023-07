Tras las bajas de Manzanares y Morante ¿Quién torea este viernes 21 de julio en Valencia?

Uno de los carteles estrella de la Feria de Julio que programó Espacios Nautalia 360º, el de este viernes 21, ha quedado completamente desfigurado tras las desafortunadas bajas de José María Manzanares y Morante de la Puebla, quienes estaban anunciados junto a El Juli para lidiar toros de Juan Pedro Domecq.

El primero en presentar su parte médico ha sido Manzanares. El diestro alicantino había previsto su reaparción para este día, después de haber tenido que cortar su temporada para ser intervenido de urgencia de una dolencia cervical. Sin embargo, el torero no está completamente restablecido y aunque se sigue anunciando en distintos carteles y diferentes ferias del verano, todavía no se sabe cuándo podrá volver a hacer el paseíllo. Lo que sí se definió pronto fue que su baja sería cubierta por Román. El torero valenciano había sido uno de los triunfadores de la pasada feria de Fallas, pero el poco sitio del ciclo dedicado a San Jaime y le dejó por fuera de los carteles, solventándose así la injusticia que con él se había producido.

Y cuando ya no se esperaban más cambios en el cartel, Morante de la Puebla causó una baja imprevista, pues, tras perderse varias tardes por una lesión causada en Portugal, reapareció en Pamplona y todos confiaban en su comparecencia en el coso de Monleón. No obstante, el sevillano recayó de su lesión y no sólo se perderá Valencia, sino que, además, causará baja también en Santander, donde este fin de semana hacía doblete como base de la feria de Santiago. En su lugar, al menos en Valencia, estará esta tarde el toledano Tomás Rufo.

Quienes sí se mantienen fijos con El Juli y los toros de Juan Pedro Domecq. Suficientes razones para acudir a la plaza esta tarde y disfrutar de una tarde de toros.