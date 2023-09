Castella entra por Morante en la despedida de El Juli en Sevilla

No hubo tiempo a celebraciones. Pocos momentos después de que Sebastián Castella regresó al hotel tras abrir la Puerta del Príncipe de Sevilla, la empresa de la plaza de toros de Sevilla anunció que el francés había sido designado para cubrir la baja que dejó Morante de la Puebla en la última corrida de la feria de San Miguel. Una fecha especialmente señalada en el calendario taurino, pues será la que marque la despedida definitiva de El Juli de los ruedos.

Si bien, la decepción por la baja de Morante, torero de culto no sólo en la Maestranza, sigue siendo profunda, sobre todo por la incógnita que se levanta sobre el futuro del diestro sevillano, lo cierto es que el cartel queda rematado por los cuatro costados con la inclusión de Castella, pues estamos hablando de una figura que, en el año de su regreso a los ruedos, ha vuelto al mismo nivel, si no es mejor aún, que cuando decidió apartarse de la profesión y dedicarse a los pinceles. No en vano, estamos hablando del único matador que en esta temporada ha abierto la Puerta Grande madrileña y la del Príncipe sevillana.

El cartel queda entonces conformado por un Juli que hará el paseíllo pletórico, tras la atronadora Puerta Grande obtenida en Madrid este mismo sábado 30 de septiembre, Sebastián Castella y Daniel Luque, que reaparecerá tras la baja causada por las secuelas del gravísimo percance sufrido en El Puerto de Santa María este verano. Sin duda, una terna de máximos triunfadores que, seguramente, dará un gran espectáculo a poco que ayuden los toros de Garcigrande elegidos para la ocasión.