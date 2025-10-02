Los extraordinarios 46 de Morante y el porqué de su homenaje a Antoñete

Hoy estamos de celebración. El de La Puebla, Morante, cumple los 46. Añada del 79. Vino a nacer ya por Otoño. El genio sevillano ha firmado a estas alturas la mejor temporada de su historia. Y de tantas historias. Ha sido capaz de reinventarse mientras se acerca a los 50. Capaz de todo. De un menos es más y de un más de Morante es saber que todo es poco. Por ir a verlo.

El otro día en Sevilla, su última tarde en San Miguel revolucionó la taquilla, y la reventa, sobre todo la reventa, y después nos revolucionaría la lluvia, hasta que él postrado de rodillas para parar al toro nos revolucionó el corazón. Así es un Morante, un sindiós de emociones en las que perderse sin el menor ánimo de querer encontrarse. Y entonces nos sobrevino un puñetero natural que nos acompañará hasta la muerte.

Morante hoy está de celebración. Nosotros llevamos más tiempo celebrando la suerte de ser contemporáneos de un torero descomunal, al que le caben tantas tauromaquias del pasado para hacer perdurar la gloria del toreo en el presente queriendo ser futuro.

Celebramos la vida del genio y la grandeza de estos días. La cuenta atrás de un festival que nos tiene locos, porque de pronto Morante vio lo que nadie fue capaz: que Antoñete, que tuvo el misterio de Madrid en su mano, con la gloria y los quebrantos repartidos en el corazón, y no tenía en reconocimiento en su Madrid. Y tuvo que venir uno de Sevilla, de La Puebla, a ponerle en el sitio, que su ciudad no hizo.

Y aquí estamos en la cuenta atrás de ver a Curro Vázquez, César Rincón... con la emoción desbordada... El doblete de Morante, la expectación de los momentos únicos y el agradecimiento infinito para ese 12 de octubre... Y claro José Antonio, benditos 46, felices 46, de esa alma que te tortura, pero es que hay veces que el cuerpo y la mente no pueden sostener tanta grandeza. Cómo entender si no... Cómo entenderte...