Serios y bien armados: así son los novillos de López Gibaja para abrir la Feria de Otoño

La Feria de Otoño arranca esta tarde en Las Ventas con una novillada que pone alto el listón desde el primer paseíllo. El ciclo madrileño entra en su recta final con un cartel que quiere abrirse paso por méritos propios, tres jóvenes con hambre de futuro. En esta primera cita del abono, el ruedo venteño será escenario de algo más que una prueba: será una declaración de intenciones.

Los novillos lucen el hierro de Antonio López Gibaja, una ganadería de personalidad y recorrido. La vacada, con finca en "Los Baldíos", Oliva de Plasencia, se ha consolidado a base de un trabajo paciente y una simiente que hunde raíces en lo mejor de la sangre Domecq. Desde que en 2009 adquirieran directamente las reses de Toros de El Torero, propiedad de doña Lola Domecq, la ganadería ha absorbido ese encaste hasta convertirse en su único tronco. Este jueves, sus utreros buscarán escribir un nuevo capítulo en la arena madrileña.

El cartel lo componen Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas, tres novilleros con caminos distintos pero un mismo objetivo: triunfar en Madrid. El extremeño Sergio Sánchez se presenta por tercera vez en la temporada en la Monumental, con el poso que da la regularidad. Osornio, desde México, aterriza en su mejor momento tras dejar atrás las dudas de su debut. Y Candelas, con un indulto en Marbella en su hoja de ruta, quiere confirmar que también tiene sitio en la capital. Tres perfiles diferentes, pero una misma exigencia: Madrid no espera a nadie.

Los novillos ya han sido sorteados, enlotados y enchiquerados. Todo está preparado para que a las seis en punto suene el clarín. Solo quienes estén en la plaza podrán ser testigos del arranque, ya que, a diferencia de otras ferias, esta no contará con retransmisión televisiva. Será una tarde para el recuerdo... o para el olvido, pero solo quienes crucen el umbral de Las Ventas tendrán derecho a contarlo.

Estos son los novillos y el orden en que serán lidiados:

Sergio Sánchez tendrá el honor de abrir la Feria de Otoño con "Chabacano", nº 58.

"Chabacano", nº 58 Alfredo Arévalo Plaza 1

En segundo lugar saldrá "Alarmista", nº 40, para Emiliano Osornio.

"Alarmista", nº 40 Alfredo Arévalo Plaza 1

El tercero será "Alineado", nº 2, que será lidiado por Ignacio Candelas.

"Alineado", nº 2 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Biencortado", nº 74, saldrá en cuarto turno para Sergio Sánchez.

"Biencortado", nº 74 Alfredo Arévalo Plaza1

Emiliano Osornio lidiará al quinto, "Bubu", nº 10.

"Bubu", nº 10 Alfredo Arévalo Plaza1

Y cerrará la tarde Ignacio Candelas con "Sartenazo", nº 60.

"Sartenazo", nº 60 Alfredo Arévalo Plaza 1

El primer sobrero, "Ululado", nº 78, portará el hierro titular y el segundo, "Ponderoso", nº 21, el de Guadajira.