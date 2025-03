La fiesta de verdad y la verdad de la fiesta

la primera vez que vino a los toros en Valencia. Lo acompañaron en una barrera Luis Francisco Esplá y el ganadero Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL Tras no poco ajetreo, suspense, esperas, dudas y suspensiones debido al mal tiempo padecido, se cerró la Feria de Fallas con un festejo especial. Primero por su composición, un mano entre dos toreros que quieren abrirse paso a mordiscos. Segundo porque se hizo en honor de las víctimas y damnificados por la DANA de octubre y, luego, porque se contó con la presencia del Rey de España, Felipe VI , que quiso culminar su novena visita a las zonas afectadas asistiendo a esta corrida;Lo acompañaron en una barrera Luis Francisco Esplá y el ganadero Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL

El rey Felipe VI, acompañado por Luis Francisco Esplá y Antonio Bañuelos, en una barrera de la plaza de toros de Valencia

Un festejo especial, aunque parezca mentira, porque hubo toros que lo fueron y lo parecieron, algo que no siempre sucedió en esta feria. La corrida de La Quinta tuvo todo lo que tiene que tener un toro bravo, presencia, seriedad y acometividad. Unos con más claridad y fijeza y otros con más complicaciones, pero siempre con interés, emoción y dando importancia a lo que con ellos se hizo.

Se hizo ovacionar Román al recibir de capa al que abrió plaza, un toro como Dios manda, ni más ni menos. Pese al viento le metió en la muleta ya en la primera serie, bajando la mano progresivamente en otras tres tandas al natural, ligadas, intensas y profundas en la que apuró a su oponente. Una lástima que se le fuese la mano al matar.

Aunque por cómo se produjo la cogida el percance parecía muchísimo más preocupante, lo más grave fue una seria lesión en el hombro derecho que le impidió continuar la lidia, si bien, parece que costó convencerle para que no saliese. Se defendió de salida el segundo, que fue de lejos al caballo y estuvo siempre pendiente del torero, que no se escondió y do la cara, llevándole muy tapado y tratando de someterle en una pelea a cara de perro que tuvo emoción y trascendencia. Borja Jiménez se tiró matar a por todas y fue prendido de muy mala manera.

Muy serio y muy firme Román volvió a ligar un trasteo valiente y entregado ante un toro que siempre fue hacia adelante pero que por el pitón izquierdo planteó más serios problemas. Tardó mucho en doblar y eso enfrió a la gente. Tomó humillado el capote el serio y astifino tercero, brindado simbólicamente a su compañero herido.

Se corrió turno y salió el quinto, un cárdeno claro que punteó el capote de Román y estuvo pendiente de todo pero que embistió impetuoso y potente. Un desarme pareció cortar el ritmo de la faena y aunque Román siguió buscándole las vueltas ya no logró encauzar un quehacer muy valiente, pero al que faltó unidad y estructura.

Román pasea una oreja en la última de Fallas

Recibió al quinto con una larga y cuatro verónicas de rodillas y dejó lucir al toro en varas, poniéndole muy lejos y respondiendo el santa coloma, protagonizando junto al picador, El Puchano -que dejó un espectacular puyazo-, uno de los momentos de la tarde. El toro tuvo mucha más fijeza y pareció más pastueño, pero no acabó su matador de acoplarse con él, desplazándole hacia afuera primero y embarullándose después en una labor muy intermitente. Derrochó, eso sí, voluntad y quiso hacer muchas cosas y lo fulminante de su estocada y lo aparatoso de la caída del toro le valieron otra oreja y la puerta grande. Tras ser arrastrado el cuarto se confirmó la imposibilidad de que saliese el torero de Espartinas y volvían a la mano de Román otros dos comodines para triunfar.

Salió abanto el sexto, que derribó dramáticamente al caballo, luciéndose en el quite el sobresaliente, Víctor Manuel Blázquez. Hizo pasar muchos apuros al peonaje para banderillear y llegó distraído e incierto al último tercio, buscando las tablas y queriendo rajarse. El torero de Benimaclet le persiguió por toda la plaza, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Cuando uno no quiere dos no se pegan. Pero el gasto ya estaba hecho y el triunfo asegurado. Todo lo que hizo tuvo su importancia, aunque su éxito pudo ser mucho más rotundo.

Román sale a hombros en la última de Fallas

FICHA DEL FESTEJO:

Miercoles 19 de marzo de 2025. Plaza de toros de Valencia. Décima y última de Fallas. Casi lleno. Toros de La Quinta, muy bien presentados y acometedores, de muy interesante lidia. El quinto, "Famoso", nº 35, fue premiado con la vuelta al ruedo y el sexto se rajó casi de salida.

Román, de sangre de toro y oro, entera atravesada (ovación); entera, aviso y descabello (ovación); entera y aviso (oreja); casi entera (oreja); y tres pinchazos, media, entera, aviso y cinco descabellos (silencio).

Borja Jiménez, de burdeos y azabache, cogido al entrar a matar, aviso. Lo remata Román, casi entera (silencio).

De las cuadrillas destacaron El Puchano y Juan Sierra.