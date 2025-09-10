Una plaza agradecida

Aunque el día grande de la feria de Albacete fue el lunes, día de la Virgen de los Llanos, en su apartado taurino se supone que la cima del abono llega el sábado 13 de septiembre, con una corrida en la que Morante, Ureña y Roca Rey ya han hecho que se cuelgue el cartel de "No hay billetes" en taquillas. Pero, entre tanto, la gente sigue yendo en buen número a los toros, y también para la segunda novillada picada la plaza registró una muy buena entrada, que para sí quisieran otros cosos, otras ferias y hasta carteles de más o menos relumbrón. Y con un público que, cada día más, agradece lo que se hace en el ruedo; en este tercer festejo apenas se enfadó, pese a lo poco que se vio.

Abrió la función un novillo distraído, corretón y gazapón, que no quiso saber nada de capotes ni de pelea, manseando descaradamente. Fue muy laboriosa la brega hasta llevarlo al peto. Un buen puyazo en cada caballo no logró mejorarlo. El Mene se echó la muleta a la izquierda para iniciar su faena, y a punto estuvo de llevarse un disgusto. El novillo ya no quiso, y el novillero ya no pudo.

También el cuarto se fue al piquero que hacía puerta, llevándose un buen puyazo en ese primer envite y otro cuando lo llevaron al de tanda. Total, que entre que tampoco andaba sobrado de casta y la paliza recibida, el animal se paró, y El Mene sólo pudo ponerle ganas… hasta que se puso pesado.

El Mene, única oreja de la tarde Alcolea La Razón

Fue incapaz de parar Zulueta a su primero, bravucón y sin pausa, para el que se obvió el castigo en varas, llegando incómodo a la muleta. Por momentos pareció que el sevillano podría meterlo en vereda, sacando algún natural de trazo largo, pero todo fueron chispazos aislados.

Se protestó ya la mansedumbre inicial del quinto, provocando que —inaudito— fuese devuelto por esa misma condición. Vaya tela… El sobrero empujó en el caballo y tuvo buen son en el último tercio, pero Zulueta no acabó de acoplarse con él, salvo en algún natural suelto.

Se arrancó el tercero a los picadores nada más abrirse el portón, y allí se le dio para el pelo sin que el peonaje acertase a sujetarlo. Acusó Alejandro Quesada su falta de rodaje —hacía un año de su última novillada, la de su debut— y enseguida se llevó una fea voltereta que precipitó el final de un trasteo que no fue.

Alejandro QUesada, herido en Albacete Alcolea La Razón

Aquejado de una cornada interna en el gemelo, no pudo salir a lidiar el sexto, que quedó en manos de El Mene, quien le brindó simbólicamente la muerte del novillo. Y en su honor firmó la faena más rotunda de la tarde, muy firme y asentado, aguantando los arreones que, de cuando en cuando, daba el novillo, y toreando con temple y exposición hasta sacar todo lo que tuvo un animal que no se entregó hasta la muerte.

FICHA DEL FESTEJO:

Miércoles 10 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Albacete. Tercera de feria, más de media entrada.

Se lidaron seis novillos de López Gibaja, el quinto como sobrero, bien presentados pero justos de raza y poco juego.

El Mene (de tabaco y oro), entera, silencio; entera, división de opiniones; entera y descabello, oreja.

Javier Zulueta (de rosa pálido y oro), casi entera, ovación; entera, dos descabellos, aviso, ovación.

Alejandro Quesada (de purísima y azabache), pinchazo, entera muy trasera, dos descabellos, aviso, palmas.

Se desmonteró tras parear al sexto José María Arenas.