Raúl de Tomás, el futbolista que apuesta por el toro con su propia ganadería

Raúl de Tomás compagina el fútbol con la ganadería. El delantero madrileño, actualmente cedido en el Al-Wakrah catarí tras su salida del Rayo Vallecano, ha oficializado su presencia en el mundo taurino con la compra de una ganadería de toros de lidia. El hierro Elisa y Martín Lucero Gallardo ha pasado a anunciarse como Ganadería de Tomás, ya registrada en la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.

La operación confirma algo que en el entorno taurino ya se sabía: De Tomás no es un aficionado más. Lleva tiempo vinculado al campo bravo en proyectos con ganado de Victoriano del Río, Daniel Ruiz o Álvaro Núñez, pero hora da un paso más con una iniciativa ganadera propia y con identidad definida.

No es su única implicación en el sector. Desde abril de 2024 ejerce también como apoderado del novillero Alejandro Chicharro, a quien acompaña y asesora. El futbolista participa activamente en su carrera, asumiendo una labor que va más allá de lo simbólico. Está en el día a día, toma decisiones y se mueve en los mismos circuitos que los profesionales del toreo.

Este tipo de movimientos no es nuevo. Nacho Fernández, jugador del Real Madrid, entró en el sector ganadero en 2022 con el 50 % de la ganadería de Alejandro Talavante.De Tomás sigue esa línea, pero con un modelo propio: hierro nuevo, nombre propio y apuesta directa.

Ganadería de Tomás nace con vocación de continuidad, no como una operación mediática ni como capricho. El objetivo es trabajar con seriedad, cuidar la selección y posicionarse en un sector que exige constancia y criterio. Tendrá que ganarse el sitio, como cualquier otro.

Mientras tanto, Raúl de Tomás sigue en activo como futbolista profesional, pero ya tiene claro que su futuro también pasa por el toro.