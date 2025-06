La tauromaquia entra sin filtro en Movistar Plus+: llega "Tardes de soledad" a la parrilla

El 7 de julio, Movistar Plus+ abre su catálogo a un título que no busca la neutralidad ni la polémica fácil. “Tardes de soledad”, dirigido por Albert Serra, es una pieza que incomoda, hipnotiza y exige una pausa. No es un documental sobre toros. Es un retrato de la tensión como estética, del silencio como banda sonora, y de la belleza como algo que siempre se paga caro.

Rodado junto a Roca Rey, probablemente el torero más mediático y contradictorio de los últimos años, el film sigue la estela de los grandes documentales inmersivos sin caer en la trampa del panfleto. Serra acompaña a la cuadrilla, observa con una distancia mínima lo que ocurre dentro y fuera del ruedo, y capta —con una frialdad casi poética— la maquinaria simbólica que se activa antes de cada corrida. Todo está ahí: la espera, el sudor, la superstición, las voces apagadas y, sobre todo, esa presencia invisible que es la muerte, rondando sin mirar a nadie a los ojos.

Pero lo que convierte a “Tardes de soledad” en algo más que un documento técnico sobre tauromaquia es la elección de plano, el ritmo narrativo y el silencio entre frases. Roca Rey no es aquí una figura a glorificar ni un héroe en crisis: es un ser humano enfrentado a una tradición que lo devora desde dentro. El valor del documental está en no necesitar grandes gestos. Basta con observar, y Serra sabe cómo hacerlo. Con la misma precisión con la que ha retratado a reyes, poetas o impostores en su filmografía, el catalán escoge aquí a un torero para hablar, sin palabras grandes, de la intimidad del miedo.

Y lo más difícil: también hay lugar para el toro. No como símbolo, sino como cuerpo, como mirada, como carne. Serra enfoca su sufrimiento sin condescendencia ni crueldad. Lo muestra. Y ese gesto, tan simple como difícil de sostener, es probablemente lo que eleva este trabajo a una categoría incómoda y necesaria. No busca disculpas, ni redención. Solo presencia.

Junto al estreno, Movistar Plus+ suma dos piezas que expanden el diálogo. Por un lado, “Tardes de soledad: mano a mano con Albert Serra”, un programa especial que abre al espectador las claves detrás de la obra. Por otro, el cortometraje “Una cabeza en la pared”, de Manuel Manrique, premiado en los Fugaz y protagonizado por Nacho Sánchez y Ángela Cervantes. En su universo distópico, los toros han sido abolidos y Rafael Jesús —torero sin plaza ni sentido— camina como un fantasma en un país que ya no lo entiende. Es una fábula dura, sencilla y tan efectiva como la propia noticia que da título al corto.

Con esta triple propuesta, Movistar Plus+ no solo refuerza su apuesta por contenidos de autor. También se atreve con un tema áspero, con una estética que no suaviza y con un director que no busca likes, sino preguntas. Y eso, en estos tiempos, ya es toda una declaración.