Uno de esos días de toros en Madrid

A pesar de la inusual bajada de temperaturas por estos días, en Madrid esta tarde olía a San Isidro. Ya no sólo por la imponente presencia del toro, ese que desde tierreas jienenses trajo el hierro de Araúz de Robles, tan rematado y bien armado, sino porque en el cartel se anunciaban dos diestros que, a pesar de tener en su currículum el logro de haber abierto la Puerta Grande de Las Ventas, se han quedado fuera de serial del mes de mayo, como lo son Curro Díaz y David de Miranda. Motivos estos que dotaban, evidentemente, de gran atractivo al cartel que, además, sufrió un modificación apenas el pasado viernes, cuando se anunció que el matador portugués Juanito, como consecuencia de un percance en el tobillo durante una jornada de preparación en la ganadería de Cayetano Muñoz, causaría baja en la terna original y sería sustituído por Calerito, un joven torero sevillano que despuntó con fuerza en la pasada Feria de Abril y que llagaba a confirmar su alternativa en el Foro madrileño.

Es decir, todo estaba dispuesto para, en principio, ver el momento de unos toreros de reconocida trayectoria, con una ganadería a la que, en sus últimas comparecencias en esta plaza se le han cortado no pocas orejas. Sin embargo, en algún momento todo se torció. Lo toros no defraudaron, por mucho que el inválido segundo no debió permanecer en la arena y que la mansedumbre (aprovechable) de los dos últimos bajarán la nota de la corrida, lo cierto es que los de Araúz tuvieron un interesantísimo punto de casta y transmisión que mereció más apuesta por parte de una terna que no terminó de verlo claro.

"Estudiante" se llamó el de la ceremonia, que fue tan encastado como obediente. Ya en el capote puso la vibración que desprendieron las verónicas de Calerito, que dibujó una buena media en el remate, antes de gallear las chicuelinas al caballo. Pero, tras la pelea del toro en el peto y del intercambio de trastos toricidas, el deseo de triunfo del sevillano se tradujo en ansia viva. Calerito lo recibió de rodillas para cambair la embestida por la espalda y cuajar un buen cambio de mano por delante para irse pronto a los medios. Fue allí donde todo fue electricidad. El toro tuvo chispa y pidió gobierno, pero el torero se amontonó, no dio sitio al toro y terminó ahogándolo en la corta distancia hasta que un achuchón le bajó las revoluciones. Pero ya era tarde, el toro midió más cada arrancada y el torero, ahora pausado, no terminó de hallar el camino.

Otra cosa fue con el sexto un manso al que le recetaron una lidia infame (y larguísima) que solo pudo acrecentar los problemas. Al sevillano no le quedó más remedio que ponerse el mono y comenzar desde cero cada muletazo. Plantarse con firmeza donde aquello quema, poner la muleta muy de verdad y lanzar la moneda para tirar del toro y confiar que elijiera el trapo. Y, entonces, volver a empezar. Así consiguió una tanda de mérito, pues hubo verdad y autoridad en ella, no se terminaró de comprender el innecesario adorno por arlesinas de adorno del final, pero el terrible bajonazo que firmó con el acero lo emborronó todo.

El tercero, mejor hecho, midió más cada arrancada, pero iba con decisión, la misma que tuvo David de Miranda en el quite por gaoneras, más atropelladas al comienzo y templadas al final. El toro, encastado, le ganó el sitio a Cándido Ruiz en banderillas quién, aún dejando el par, tuvo que marcharse a la enfermería por un puntazo en la barbilla, completando el tercio un poderoso Fernando Sánchez. Y se fue a los medios el onubense para provocar las francas arrancadas toro con la muleta en la derecha, embestidas que pesaban lo suyo porque aunque les faltaba la clase de una humillación sostenida, tenían la entrega que da ese punto de codicia. "Pimentón" tenía eso, picaba y pedía guerra, una que De Miranda quiso combatir con una seda que no gobernó aquello, resultando en una faena enganchada y deslucida que nunca tomó vuelo, a pesar de que el toro apuntó un fondo mucho más que interesante.

Más centrado salió David con el que completó su lote, un toro que manseó y que punteó con violencia los engaños, al que el torero le abrió bien los caminos por abajo con la muleta, sometiendo y dominando. Sin embargo, el toro traía poco y con ese molesto calamocheo no solo deslució cualquier intento estético, sino que impidió un mayor gobierno. No obstante, cuando menguó el poco ímpetu que llevaba, algún derechazo salió templado, antes de quedar a merced de los pitones, en la arena (y sin consecuencias), y de asustar al gentío con un puñado de bernadinas con el toro ya rajado.

A Curro Díaz no le sonrió más la tarde. Inédito con el inválido primero, al que la autoridad debió devolver sin miramientos, el jienense se las vio con un cuarto que tuvo tanta intensidad y transmisión como poca clase y fondo. Curro intentó estirar los viajes, amarrar la cara al suelo, pero aquello era caso perdido y solo pudo vestir esas acometidas con su gusto particular, sin que el conjunto pudiera subir con fuerza a los tendidos.

Lo dicho, una tarde de esas de Madrid. Una que, afortunadamente, se olvida pronto.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 28 de abril de 2024. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Media entrada (13.517 espectadores según la empresa) en tarde de sol y frío.

Se lidiaron seis toros de Araúz de Robles, serios y bien presentados en sus distintas hechuras. 1º, encastado; 2º, inválido; 3º, bueno y encastado; 4º, deslucido; 5º, manso; y 6º, cinqueño, manso agradecido.

Curro Díaz, de sangre de toro y oro, media espada baja (silencio); y estocada (ovación).

David de Miranda, de rioja y oro, estocada (silencio); y estocada (división).

Calerito, de blanco y oro, estocada (división); y bajonazo, tres descabellos, aviso y dos descabellos (silencio).

Incidencias: Calerito, que sustituyó a Juanito, confirmó con "Estudiante", nº 12, negro bragado meano de 588 kilos. El banderillero Cándido Ruiz sufrió una "herida inciso contusa submentoniana" que no le impidió continuar con la lidia.