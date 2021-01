El “Top 10″ de los deportistas “gordos” más famosos de la historia

El peso de algunos deportistas ha sido noticia estos últimos días. Si arrancábamos el año con la polémica de la barriga de James Harden captada por las cámaras en su último partido con los Rockets , poco después, la selección de la República Democrática del Congo fue protagonista en la apertura del Mundial de balonmano que se disputa en Egipto. En su debut en el torneo, el conjunto africano cayó contra Argentina por 22-28, pero el partido, más allá del triunfo de los albicelestes, estuvo marcado por un jugador en particular. En concreto por el pivote congoleño Gauthier Mvumbi. Un gigante que impresionó por sus dimensiones (1,92 metros de altura y 110 kilos de peso pero también por su agilidad y potencia más allá de su físico.

La irrupción de Mvumbi en el Mundial de balonmano ha traído a la memoria otros deportistas que estuvieron en la élite pese a estar pasados de peso.

Este es el “top 10″ de los deportistas “gorditos” más famosos de la historia:

1. Sogelau Tuvalu

Natural de la Samoa Americana, tuvo la oportunidad de correr en unos Mundiales de Atletismo. Con solo 17 años, el joven atleta se presentó a la salida de la prueba de 100 metros lisos con una camiseta de aficionado y unas zapatillas que ni siquiera eran de tacos. Con un peso por encima de los 100 kilos, cosechó en 2011, en Corea del Sur, el segundo peor registro de la historia de los Mundiales de Atletismo. Su carrera suma cientos de miles de visitas en Youtube, muy por encima del nulo de Usain Bolt en la final.

2. “Baby Shaq”

Sofoklis Schortsanitis ("Baby Shaq")

Sofoklis Schortsanitis, el ‘gordo’ más popular del baloncesto europeo, anunció su retirada el pasado mes de octubre. El pívot griego de 2,08 m y 35 años, que llegó a pesar 196 kilos, cuelga su oronda camiseta después de 20 años de carrera profesional. Conocido por el sobrenombre de ‘Big Sofo’ o Baby Shaq’, el griego ha sido un trotamundos del basket europeo, donde su gigante cuerpo al servicio de 11 equipos: Irakilis, Cantú, Aris Salónica, Olympiacos, Maccabi (en dos etapas), Panathinaikos, Estrella Roja, PAOK, Aris Trikala y Ionikos Nikalas, aunque las últimas tres temporadas, por su pésima condición física y por la pandemia apenas ha jugado.

3. Eddie Lacy

Eddie Lacy

Eddie Lacy es uno de los corredores más potentes de la NFL. Sus dos primeras temporadas en la NFL fueron apabullantes llegando a superar las 1.000 yardas de carrera. Una lesión le hizo ganar bastante peso. El fornido corredor llegó a pesar más de 120 kilos y su propio equipo de ofreció un bono de 50.000 dólares si lograba bajar de los 115 kilos. Para lograr sus objetivos se puso en manos del preparador personal Tony Horton y realizó el famoso entrenamiento P90X.

4. Eric Esch

Eric Esch

El 3 de agosto de 1966, nació en Bay City, Michigan, un hombre de corpulencia grande y poder en el brazo derecho llamado Eric Esch, quien desde 1995 y hasta el año 2013, se desempeñó como púgil en la categoría de pesos pesados con un historial de triunfos y nocauts importantes. Con 190 kilos y 1.80 de estatura cuenta en su historial boxístico con 91 peleas, de la cuales ganó 77, 58 por la vía rápida, 10 derrotas, 2 KO sufridos y 4 empates. Se ganó el apodo de ‘Butterbean’ por basar su dieta en pollo, mantequilla y frijoles.

5. Shaquille O’Neal

Shaquille O'Neal

Uno de los jugadores más famosos de la NBA también entró en la lista de deportistas gordos. Fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, además de los más controvertidos, conocido por gastar un millón de dólares en tan sólo una hora o darse una vida de completos lujos. Con una estatura de 2,16 metros en su momento más glorioso llegó a pesar 140 kilos y, aunque cueste creerlo, su desempeño como deportista no bajó precisamente por su sobrepeso.

6. Ronaldo

Ronaldo

Máximo goleador de la historia de los Mundiales y considerado como uno de los delanteros centro más completos de todos los tiempos, es uno de los jugadores en el que todo el mundo piensa cuando se habla de sobrepeso y fútbol. Desde que apareció Cristiano Ronaldo, todos se refieren a Ronaldo Nazario como Ronaldo «el Gordito» para distinguirlo. Vivió tiempos dorados en el FC Barcelona -donde asombró al mundo con un promedio de gol bestial: 47 goles en 49 partidos- y en el Real Madrid de los “galácticos”. El mejor 9 de la historia es desde 2018 accionista mayoritario y presidente del Real Valladolid Club de Fútbol.

7. Adebayo Akifenwa

Adebayo Akinfenwa

Delantero británico-nigeriano que juega en el Wycombe Wanderers Football Club (League Two inglesa). Se dio a conocer mundialmente porque en 2015 le marcó un gol al Liverpool en el partido correspondiente a la FA Cup. Su apodo es The Beast (La Bestia). No hay dudas de que Akinfenwa deba ocupar el primer puesto en esta lista de futbolistas gordos: su peso llega a los 105 kilos. Hace unos meses, el veterano delantero se mostró “enfadado, desolado y deshumanizado” después de que la Federación inglesa resolviera no considerar como un insulto racista la expresión “búfalo gordo”, que le dedicó un un miembro del Fleetwood Town durante el playoff de semifinal de la League One de la pasada temporada.

8. Willie Foulke

Willie Foulke

Considerado el futbolista más gordo de la historia, fue también un avanzando a su tiempo, contribuyendo enormemente al desarrollo del fútbol del Siglo XX. Conocido como “Fatty”, comenzó jugando cricket y posteriormente desempeñó su carrera como futbolista en Shefield United y Chelsea, llegando a ganar la primera división (en 1898) y dos FA Cup (1899 y 1902).

9. Wayne Shaw

Wayne Shaw

El enorme portero del Sutton United saltó a la fama en 2017 por comerse un bocata durante el partido de octavos de final de la FA Cup contra el Arsenal que los ‘gunners’ se llevaron por 0-2. Era el portero suplente y se puso comer mientras esperaba salir al campo. Este hecho motivó una investigación y se descubrió que una casa de apuestas pagaba ocho libras a una si el portero ingería algún alimento durante el encuentro. Ha llegado a pesar más de 120 kilos y fue despedido tras este incidente.

10. Robert Traylor

Robert Traylor

Este “Tractor” natural de Detroit, la Capital Mundial del Motor, fue elegido por los Mavs en la posición #6 del draft del 1998, pero fue rápidamente traspasado a los Bucks. Sus problemas con el peso, casi 140 kilos, acabaron por ‘vetarle’ en la NBA y optó por el baloncesto fuera de Estados Unidos. Le vimos en España (con el Gestibérica Vigo), Turquía, Italia, México y Puerto Rico. Precisamente en la isla caribeña fue encontrado muerto en el 2011, después de haber sufrido un ataque al corazón.