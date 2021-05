García, De la Morena, Zidane y Raúl, saludos cordiales

Vuelve a estar de moda la guerra de las ondas que el siglo pasado mantenían cada noche y cada fin de semana José María García y José Ramón de la Morena. La serie recién estrenada en Movistar y el podcast de Pablo Juanarena se han mezclado con estas dos últimas jornadas de Liga en las que los horarios son como los de antes. Con muchos partidos a la vez y la emoción de no saber dónde se producirá el siguiente gol. A los jóvenes les sonará a chino, porque no se duermen con el walkman enterrado debajo de la almohada escuchando la última primicia deportiva y sí viendo un vídeo del youtuber que más les mola. No pasa nada, cada uno tiene su currículum. Y, aunque está genial poder ver todos los partidos uno detrás de otro en calidad HD, también tenía su aquel estar atento a la radio y llevarse un pequeño susto cada vez que el narrador abría el micrófono y antes de cantar el gol se escuchaba de fondo a la grada, que te daba una pista de quién había marcado.

En aquellos tiempos no tan lejanos Raúl González era futbolista, incluso un canterano jovencísimo que destacaba en el Real Madrid C y parecía que Valdano estaba dispuesto a ponerlo por delante de Butragueño. Un alucine en aquel momento. Ahora, resulta que aquel chico es un mito que entrena al Castilla y puede que al primer equipo si Zidane decide marcharse. Está en la misma posición que Zizou cuando lo llamó Florentino para que sustituyera a Rafa Benítez. Once, o doce títulos después, quizá se marche y Raúl ya ha dicho que si lo reclaman ahí está. Con el «7» en el campo volvieron las Copas de Europa a Chamartín. Hace mucho, cuando el fútbol se escuchaba en la radio.