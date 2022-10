Las sorprendente publicación en Instagram de Elnaz Rekabi, la iraní que compitió sin velo

Elnaz Rekabi, la deportista iraní que estos días se había convertido en uno de los símbolos de la revolución iraní, quizá un de las revoluciones más emocionantes de los últimos tiempos, ha publicado una nota en Instagram para intentar aclarar lo que está sucediendo con ella después de que la BBC informara por “fuentes bien informadas” que el pasaporte y el teléfono móvil de Elnaz Rekabi habían sido confiscados antes de que subiera a un avión de vuelta a Teherán el martes.

Todo por competir sin hiyab en una prueba de escalada en Corea del Sur. En todas sus fotos de Instagram, en todas las fotos de las competiciones en las que ha participado aparecía con un velo sobre la cabeza. Pero en la última competición, no. Tan solo una goma que le sujetaba la coleta. Y el mundo entero entendió que era un mensaje de apoyo a las protestas que están volviendo boca abajo el régimen iraní. Lo que sucede es que cualquier gesto o palabra tiene consecuencias. Y eso lo está viviendo Rekabi.

Antes de su publicación en Instagram, la embajada iraní en Corea del Sur desmintió las informaciones que decían que a la deportista le habían quitado el pasaporte y que iba a ser conducida directamente a prisión. “La Embajada de la República Islámica de Irán en Corea del Sur niega enérgicamente todas las noticias falsas, mentiras y desinformación sobre la señorita Elnaz Rekabi”, decía con contundencia el mensaje.

Y después del mensaje de la embajada ha salido Rekabi con su story en Instagram: “Saludos a todos los queridos y honorables compatriotas iraníes, soy yo, Alnaz Rekabi, con una trayectoria de veinte años como integrante de la Selección Nacional de Montañismo. Mientras pido disculpas por las preocupaciones que he causado, debo anunciar que de acuerdo a las sensibilidades durante el La final del Campeonato Asiático celebrada en Corea del Sur, debido a un momento inapropiado y a que me llamaron inesperadamente, mi hiyab sin querer tuvo un problema. Actualmente, estoy regresando a Irán con el equipo de acuerdo con el calendario preestablecido”.

El texto en Instagram de Elnaz Rekabi FOTO: La Razón (Custom Credit)

En un país como Irán no se puede saber cómo de libre es el mensaje que ha escrito Rekabi o si se ha visto obligada a hacerlo para no meterse en problemas o peor, meter a su familia en muchos problemas en un régimen que ya ha demostrado que es capaz de todo para no moverse.

No es la primera vez que una deportista desafía las normas tan estrictas e injustas y compite sin velo. En 2019, la boxeadora Sadaf Khadem se convirtió en la primera mujer iraní desde la revolución islámica en ganar un combate en el extranjero. Khadem optó por quedarse en Francia tras el combate, después de que las autoridades iraníes emitieran supuestamente una orden de arresto contra ella por haber boxeado con la cabeza descubierta y en pantalones cortos. Pero Khadem decidió no volver a Irán porque sabía que su valiente gesto podía tener consecuencias. Puede que Rekabi las esté sufriendo tras ver el revuelo internacional que se ha creado.