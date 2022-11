Leo Messi desembarca en Silicon Valley: Este es su nuevo negocio que le acerca a Estados Unidos

Lionel Messi por fin parece haber encontrado su sitio en en el PSG y muestra un altísimo nivel a 20 días del Mundial de Catar. Pero el argentino no es solo un crack sobre el césped sino también en sus negocios cuyas inversiones crecen día tras día. La leyenda del fútbol Lionel Messi ha creado una empresa para invertir en deportes, medios y tecnología en todo el mundo en lo que se considera una forma de consolidar su flujo de ingresos posterior a su retirada.

Play Time, con sede en California, es una empresa fruto de la asociación entre Messi Group y los ejecutivos de Silicon Valley Razmig Hovaghimian y Michael Marquez. La compañía buscará invertir en equipos prometedores y nuevas empresas de tecnología de fútbol. “Estoy emocionado de extender nuestras raíces a Silicon Valley, y estoy encantado de que Play Time colabore con emprendedores audaces de todo el mundo”, afirmó Messi, de 35 años, a Bloomberg.

“Espero que a través de su éxito, Play Time ayude a muchas personas y tenga un impacto positivo en el mundo. Confío en el equipo y en nuestros socios para lograr nuestros objetivos”, añadió.

Play Time ya ha incubado un estudio de juegos llamado Matchday.com que actualmente se mantiene en secreto hasta su lanzamiento que se producirá antes de la final de la Copa del Mundo de 2022 en Doha.

La compañía también invertirá en AC Momento, un mercado de fútbol que subasta camisetas usadas en partidos de jugadores y clubes destacados.

Un inmenso patrimonio

El jugador de Argentina y Paris Saint-Germain ha sido calificado como el atleta mejor pagado de este año por la revista Forbes con unas ganancias de 130 millones de dólares (Más de 130 millones de euros). Esa cifra está compuesta por el contrato que lo une al París Saint Germain (USD 75 millones, 22 menos que lo que percibía la temporada pasada en el conjunto blaugrana), sumado a 55 millones relacionados a los sponsors y venta de imagen, un ítem que creció exponencialmente tras su llegada a París. Socios.com, Adidas, Pepsi, Budweiser y Hard Rock Internacional son los convenios comerciales más destacados de su cartera.

El pasado mes de abril, el futbolista se unió al creador de tokens digitales para fans Socios.com como su embajador de marca global en un contrato de tres años valorado en más de 20 millones de euros. Messi tiene un patrimonio neto estimado en 607 millones de euros, según el sitio web de seguimiento de la fortuna de los famosos Celebrity Net Worth.

Estados Unidos, ¿su próximo destino?

Con este nuevo negocio en California, Messi potencia su presencia en Estados Unidos, donde según las últimas hipótesis podría acabar jugando la próxima temporada.

Según The Athletic, el Inter de Miami espera que el jugador de 35 años se una al club en los próximos meses a pesar de que no se llegó a un acuerdo definitivo y las conversaciones no se reanudarán hasta después de la Copa del Mundo. El siete veces ganador del Balón de Oro acaba contrato en la capital francesa al final de la temporada actual y aún tiene que mucho que negociar con el PSG. Según la citadas informaciones, la franquicia de la MLS, que es copropietaria del excapitán de Inglaterra David Beckham, ha llegado a una fase avanzada en las negociaciones con Messi. Por ello, ahora esperan que llegue del Mundial y fiche por el club en los próximos meses. Las discusiones entre Messi e Inter Miami sobre una posible transferencia han estado en curso durante varios meses y ahora todas las partes consideran en que es el momento de completar un acuerdo.

Los copropietarios de Beckham, Jorge y José Mas, lideran las negociaciones con los representantes de Messi y han mantenido varias reuniones con su padre, Jorge, en las últimas semanas.

El astro argentino ya cuenta con dos lujosas propiedades en Miami. En el verano de 2021 salió a la luz que el jugador acababa de adquirir una nueva propiedad de lujo en el Edificio Regalía de Sunny Isles Beach, ubicado en la zona norte de la franja de Miami, con una vista hacia el Atlántico. El futbolista argentino y su entorno familiar habrían pagado seis millones de euros por esta lujosa propiedad y la compra la realizó a través de Celromalina UC, sociedad que es administrada por su padre.

Esta nueva vivienda se sumaba a la adquirida en 2019, cuando Messi compró una propiedad en la Porsche Tower Design, donde adquirió un apartamento en la planta 47, por el que desembolsó cuatro millones de euros. Dicho inmueble se encuentra a tan solo 12 minutos de su nueva propiedad.