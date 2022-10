La maldición de Leo Messi al Barça

“He tenido muchos momentos duros, muchas derrotas, pero al otro día volvías a entrenar, tenías otra revancha pronto. Pero esta vez no, esto es el final en este club”, explicaba Leo Messi en su despedida del Barcelona en agosto de 2021, el equipo en el que había estado desde niño. Lloró mucho durante la rueda de prensa y aseguró que no se quería marchar, pero que las circunstancias le han llevado a tener que decir adiós.

El argentino hizo la maleta y se marchó a París, dolido con Joan Laporta y con algunos de sus compañeros, en especial Gerard Piqué -partidario de que se no se le renovara-. Desde entonces, Messi ni olvida ni perdona a pesar de los cantos de sirena que insunúan una posible vuelta del crack al Barcelona.

Dos años fuera de la Champions

Pero la traumática salida de Messi se ha convertido en un auténtica maldición bíblica. Tras su marcha, el FC Barcelona no levanta cabeza y está lejos de ser un grande en Europa. Mientras el argentino disfruta de una magnifica temporada en el PSG y a un nivel excelente a pocas semanas del Mundial, su ex equipo ha vuelto a recibir un nuevo castañazo en Europa. Es el segundo año consecutivo que no pueden superar la fase de grupos.

Estas dos temporadas sin Lionel Messi, muestran un Barcelona que no le da la talla en el plano internacional. Con Leo en su filas, se clasificaron para octavos de final en las 17 ediciones de Champions League que disputó. Ahora parece que no están a la altura y que la dependencia del delantero del PSG era total.

Ayer volvió a vivir una noche negra. No le duró mucho la esperanza al Barcelona. El Viktoria Plzen se metió demasiado atrás ante el Inter, a resistir, y lo hizo en la primera media hora, pero estaba claro que los goles italianos tenían que llegar... Y llegaron. Se firmó así la nueva decepción azulgrana en la Champions: eliminado por segunda vez consecutiva en la fase de grupos, con las consecuencias económicas que ello supone. Y por si eso fuera poco los de Xavi sufrieron una humillante goleada ante el Bayern de Munich (0-3). La historia se repetía un año más ante el estupor de los culés.

El 8 de diciembre de 2021, el Barcelona cayó ante el Bayern Múnich por 3-0 en Alemania y quedó relegado a jugar la Europa League. Los Culés finalizaron terceros en un grupo que ganaron los alemanes y que tuvo al Benfica en segunda posición (8 puntos) y al Dynamo Kiev colista.

Los antecedentes

Según recoge The Sporting News, hay que remontarse a las temporadas 1997-1998 y 1998-1999 para encontrar dos eliminaciones blaugranas de manera consecutiva en la fase de grupos de la Champions League. En la primera, el Barcelona de Louis van Gaal quedó colista del Grupo C con apenas 5 puntos. El Dynamo Kiev ganó la zona con 11 unidades, seguido por el PSV (9) y el Newcastle (7).

Al año siguiente, también dirigido por van Gaal, los culés quedaron en la tercera posición del Grupo D con 8 puntos, siendo superados por el Bayern Múnich (11) y el Manchester United (10); solo se impusieron al Brondby (3).