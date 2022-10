El equipo que quiere a Messi en 2023: reuniones secretas con su padre y un acuerdo para después del Mundial

Lionel Messi por fin parece haber encontrado su sitio en en el PSG y muestra un altísimo nivel a 20 días del Mundial de Catar. París. Sin embargo, el argentino tiene tiene muchas posibilidades de dejar París y todo apunta a que podría unirse al Inter Miami en una transferencia gratuita cuando finalice su contrato con Paris Saint-Germain en el verano de 2023.

Según The Athletic, el Inter de Miami espera que el jugador de 35 años se una al club en los próximos meses a pesar de que no se llegó a un acuerdo definitivo y las conversaciones no se reanudarán hasta después de la Copa del Mundo. El siete veces ganador del Balón de Oro acaba contrato en la capital francesa al final de la temporada actual y aún tiene que mucho que negociar con el PSG.

Mucho se ha hablado del plan del FC Barcelona para facilitar su regreso pero todo apunta a que el argentino está dispuesto a cruzar el charco y poner fin a su carrera en Estados Unidos. De hecho, el entorno de Messi ya se apresuró el pasado verano a desmentir los planes de Laporta: “No ha habido ningún acercamiento por parte de Laporta a nadie del entorno de Leo Messi ni viceversa, y quien afirme eso miente”.

Reuniones con Jorge Messi

Según la citadas informaciones, la franquicia de la MLS, que es copropietaria del excapitán de Inglaterra David Beckham, ha llegado a una fase avanzada en las negociaciones con Messi. Por ello, ahora esperan que llegue del Mundial y fiche por el club en los próximos meses. Las discusiones entre Messi e Inter Miami sobre una posible transferencia han estado en curso durante varios meses y ahora todas las partes consideran en que es el momento de completar un acuerdo.

Los copropietarios de Beckham, Jorge y José Mas, lideran las negociaciones con los representantes de Messi y han mantenido varias reuniones con su padre, Jorge, en las últimas semanas.

Sin embargo, aún no se ha finalizado ningún acuerdo y se dice que las conversaciones se han suspendido hasta después de la Copa del Mundo, que comienza en Catar el próximo día 20. A partir de enero, Messi podrá firmar un acuerdo de precontrato con un club extranjero. Sin duda, se convertiría en el jugador de más alto perfil de la MLS si se mudara a Miami, donde su familia ya posee una propiedad.

El sueño de la MLS

Hace unos meses, El Inter Miami de Beckham ya admitió que ‘presionan’ para lograr el impresionante fichaje de Lionel Messi. El interés por la estrella del PSG fue confirmado por la mano derecha de Beckham en el Inter Miami, Jorge Mas. El copropietario de Beckham reveló a The Sun que el club está interesado y que la opción de que Messi viaje a Estados Unidos para unirse a ellos es una “seria posibilidad”

Mas añadió que Beckham y Messi tienen buena relación y se mantienen en contacto: “David tiene una relación con él, si finalmente deja el PSG, nos encantaría verlo en el Inter Miami: “¿Puede suceder? Mira, estamos empujando. Soy un optimista y creo que es una posibilidad”. Messi firmó un contrato de dos años a su llegada al PSG el pasado verano, con opción a un año más. El PSG parece dispuesto a renovar a Messi pero su situación económica no pasa por un buen momento -con unas pérdidas de 370 millones de euros- y podría finalmente facilitar la salida del argentino. El propio Messi reveló a fines de 2020 que su ‘sueño’ era jugar algún día en la MLS.

Propiedades en Miami

El astro argentino ya cuenta con dos lujosas propiedades en Miami. En el verano de 2021 salió a la luz que el jugador acababa de adquirir una nueva propiedad de lujo en el Edificio Regalía de Sunny Isles Beach, ubicado en la zona norte de la franja de Miami, con una vista hacia el Atlántico. El futbolista argentino y su entorno familiar habrían pagado seis millones de euros por esta lujosa propiedad y la compra la realizó a través de Celromalina UC, sociedad que es administrada por su padre.

Esta nueva vivienda se sumaba a la adquirida en 2019, cuando Messi compró una propiedad en la Porsche Tower Design, donde adquirió un apartamento en la planta 47, por el que desembolsó cuatro millones de euros. Dicho inmueble se encuentra a tan solo 12 minutos de su nueva propiedad.

El capitán del emblema blaugrana se habría gastado aproximadamente 6,05 millones de euros, por el nuevo inmueble de cuatro dormitorios, cuatro baños y vista al mar, ya amueblado. Son 511 metros cuadrados de lujo en el que destaca una cámara frigorífica con capacidad para 1.000 botellas de vino.

Por su parte, la elegante Porsche Design Tower, terminada en 2017, se encuentra frente a la playa de Sunny Isles en Miami. Con la marca del fabricante de superdeportivos alemán del mismo nombre, el edificio cuenta con tres elevadores de automóviles que permiten a los residentes estacionar su vehículo en el mismo piso que su suite.