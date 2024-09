Adiós al pentacampeón: Se retira Javier Gómez Noya

Una de las leyendas del triatlón mundial ha deicidio ponerle fin a su carrera. Se trata de Javier Gómez Noya, quien llevó la bandera de España a todo el mundo y dejó un palmarés impresionante durante su trayectoria. Sin embargo y a sus 41 años, considera que es momento de dar un paso al lado y así lo manifestó por su cuenta de Instagram: "Después de 26 años compitiendo en triatlón, me gustaría anunciaros que me retiro como atleta profesional al final de esta temporada. Nunca es una decisión fácil y todavía me encanta entrenar todos los días, pero mi cuerpo está sufriendo por asimilar la carga de entrenamiento que sé que necesito para competir al más alto nivel. Lo he llevado al límite durante muchos años y he tenido una carrera que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado así que creo que es momento de seguir disfrutándolo, pero con un poco menos de intensidad y estrés".

Gómez Noya logró marcar una época. Comenzó a competir a los 15 años en el Triatlón Olímpico de Castropol (Asturias), en el que terminó siendo subcampeón sin tener una preparación completa. Luego, tuvo que alejarse del deporte en 1999 por temas de salud pero tres años después pudo regresar y, en 2007, iniciarían sus éxitos internacionales en la máxima división, consiguiendo el primero de sus cuatro Europeos (2007,2009, 2012 y 2016).

En 2008 llegaría al máximo nivel y se convertiría en campeón mundial, consagración que alcanzó en cinco oportunidades (2008, 2010, 2013, 2014 y 2015) y que lo convirtió en el triatleta más laureado de la historia en esta competición con los cinco oros y un total de once medallas en citas mundialistas. En los Juegos Olímpicos también destacó y en Londres 2012 se colgó la medalla de plata. Durante nueve años fue el número 1 del ranking de la ITU, ahora World Triathlon, entre 2007 y 2016.

Obtuvo el Premio Nacional del Deporte Don Felipe de Borbón como mejor deportista español del año 2012, la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2013 y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016, galardón que reciben únicamente las grandes leyendas del deporte.

En su comunicado oficial también comentó que: "Es posible que haga alguna carrera más este año, pero no de altísimo nivel. Estoy muy agradecido a la PTO por la posibilidad que me ofreció para competir en las T100 y os aseguro que he intentado con todas mis fuerzas estar preparado pero por un motivo u otro no ha podido ser posible. Por enfermedad antes de Miami, la pérdida de mi madre cuando me encontraba en Singapur, lesiones que me privaron de estar en Londres o rendir bien en San Francisco… Hice todo lo que pude pero no ha funcionado así que es momento de dar un paso atrás y tomármelo con más calma", haciendo alusión a que no podrá competir este fin de semana en la quinta etapa del 100 Triathlon World Tour, pero no descarta poder despedirse del deporte en alguna competición de menor intensidad, en lo que resta del año.

Al final concluyó con una conmovedora despedida: "Muchísimas gracias a todos por el apoyo durante todos estos años, ¡ha sido un viaje increíble! Estoy seguro de que nos seguiremos viendo ya que seguiré conectado con este deporte tan maravilloso".