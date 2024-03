Alcaraz ratifica su candidatura a todo en Miami ante Musetti

Carballés, Monfils, Musetti y que pase el siguiente. Alcaraz está en cuartos de final de Miami habiéndose mostrado inalcanzable para los tres rivales que se han cruzado en su camino. Ante el italiano tampoco cedió un set y lo pasaportó con un rotundo doble 6-3 en 86 minutos. "Miami vibes so crazy", escribió el español en la cámara que le ofrecen al finalizar los partidos. Lo que es realmente "crazy" -locura-es la superioridad que está mostrando Carlitos en sus partidos. Transmite una sensación de superioridad que las pequeñas desconexiones que tiene no le hacen ni cosquillas. Habrá que comprobar cómo responde en la primera situación verdaderamente exigente... si es que llega.

Cada vez que el realizador mostraba un plano del palco de Alcaraz, los gestos de Juan Carlos Ferrero y compañía transmitían una serenidad absoluta. ¿La culpa? De lo que estaba transmitiendo él en pista. Carlitos casi sufrió más cuando las abejas fueron a por él en el entrenamiento antes del partido que cuando Musetti estaba enfrente. Apenas necesitó un break en el primer servicio del italiano para encarrilar el camino a cuartos de final. La inercia de los dos primeros partidos se prolongó en el primer parcial ante el italiano. "Fue un muy buen partido. Creo que hice muy buenos golpes me moví bien", fue la reflexión después de medirse con el galo. Y la pudo repetir tan tranquilo después de deshacerse de Musetti. No le alteran los pequeños contratiempos que pueden asaltarle a lo largo de los partidos. Da igual que desaproveche algunas bolas de break, que el italiano intente engancharse al partido con una rotura mediado el segundo set. Son despistes insignificantes que no alteran el plan de partido. Carlitos dejó una colección de reveses a dos manos paralelos y cruzados, globos, voleas, derechas... el repertorio es abrumador. Y el siguiente en comprobarlo será Grigor Dimitrov que superó en tres sets a Hurkacz (3-6, 6-3 y 7-6).

Nadal, Alcaraz y Djokovic, inscritos en el Mutua Madrid Open

Nadal, Carlitos, Djokovic, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka o Paula Badosa son algunas de las raquetas inscritas en la próxima edición del Mutua Madrid Open que se celebrará del 22 de abril al 5 de mayo en La Caja Mágica. Además de Carlitos, ganador de las dos últimas ediciones, también estarán Rafa, el hombre con más títulos en Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017); el actual número uno del mundo, Novak Djokovic, con tres trofeos en la capital (2011, 2016 y 2019); el italiano Jannik Sinner, vigente campeón del Abierto de Australia; o el alemán Alexander Zverev, dos veces campeón en la Caja Mágica (2018 y 2021). En la lista de inscritos también se encuentran Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Holger Rune, Casper Ruud, Alex de Miñaur, Marin Cilic, Denis Shapovalov, Matteo Berrettini, Alejandro Davidovich, Roberto Carballés o Jaume Munar.