Courtois responde al preocupante mensaje de Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz ha dejado a todo el mundo preocupado esta mañana de sábado de mayo cuando, sin que nadie lo esperara, escribió en sus redes sociales un mensaje en el que hablaba de su decaído estado de ánimo, de lo mal que se encuentra. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", decía Alejandro Sanz en sus primeras líneas. Y si lo ha compartido ha sido porque ha pensado que puede ayudar a más gente. Si los famosos, además de sonreír en Instagram, cuentan sus malos momentos, puede que eso ayude al resto: "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", ha continuado el cantante, antes de lanzar la frase más difícil, la que está dando mucho que hablar. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". Antes los problemas de salud mental se llevaban en silencio y casi con vergüenza, ahora ya se está empezando a hablar de ellos y que un ídolo de masas como Alejandro Sanz lo haga, ayuda a que la conversación se normalice.

Evidentemente un mensaje así ha conmocionado a sus seguidores. Alejandro Sanz es muy activo en las redes sociales, donde ha encontrado un canal de comunicación directa con sus fans, que son muchos y están repartidos por todo el mundo.

Uno de ellos es Courtois, el portero del Real Madrid, que hoy juega contra el Sevilla un partido intrascendente para LaLiga. El guardameta ha sido de los primeros en preocuparse por Alejandro Sanz y lanzarle un mensaje de ánimo: "Nos gusta tu música y nos encanta la persona", ha escrito el guardameta belga pasado el mediodía del ´sábado.

Quería dejarle muy claro que tiene el apoyo de sus seguidores y amigos y que tenía que estar orgullos del paso que ha dado al mostrar sus profundos y dolorosos sentimientos en las redes. "Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría 🙏🏻", ha terminado su mensaje Courtois, convencido de que un buen partido, una victoria del Real Madrid contra el Sevilla quizá pueda ayudar un poco a que Alejandro Sanz pase el mal momento.

Que Courtois, concentrado y en Sevilla para el encuentro que va a disputar en muy pocas horas se acuerde de Alejandro Sanz ha sido un gesto que ha aplaudido mucha gente en las redes. El portero belga es de los que más claro habla dentro del vestuario del Real Madrid después de los partidos y en las entrevistas. Es un deportista con mucha seguridad en sí mismo y eso hace que se exprese sin esconderse. Con Alejandro Sanz, en las redes sociales, ha mostrado de nuevo esa sinceridad.