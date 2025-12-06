Así serán los nuevos horarios de la UFC tras su alianza con Paramount: España se verá beneficiada

Los aficionados a la UFC españoles están de suerte. Por norma general, los eventos de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo se desarrollan en Estados Unidos, por lo que la diferencia horaria suele resultar un problema en Europa.

Hasta ahora, aquellos que querían disfrutar de las grandes veladas de la UFC, debían esperar hasta altas horas de la madrugada debido a las seis horas de margen respecto al país americano. Un 'handicap' que en muchas ocasiones propiciaba que los combates fueran vistos en diferido.

No obstante, la compañía ha tomado una decisión respecto a este tema. Y es que de cara a 2026, una de las políticas que van a cambiar en la UFC tiene que ver con los horarios establecidos para las carteleras, lo que provocará que miles de ciudadanos europeos, entre ellos españoles, se vean beneficiados.

La UFC cambia sus horarios

Enero de 2026 llegará cargado de cambios en la UFC. Uno de los más relevantes tiene que ver con los horarios de las carteleras, beneficiando a todos los fanáticos del deporte europeos. Y es que tras confirmarse la primera cartelera numerada del año, la compañía ha hecho oficial que adelantará sus horarios de inicio de las veladas.

Las estelares tendrán lugar a las 03:00 horas en España, en vez de iniciar a las 04:00 horas como nos tenían acostumbrados hasta ahora. Por su parte, las preliminares lo harán a las 01:00 horas y las preliminares previas a partir de las 23:00 horas.

De esta forma, todos los eventos comenzarán una hora antes respecto al horario anterior, tratando de beneficiar a los espectadores que se encuentran fuera de América. A partir de ahora, los aficionados españoles podrán disfrutar de los mejores combates de la noche en un horario algo más adaptado, evitando que algunos eventos concluyan a las 07:00 horas como ya ha ocurrido en alguna ocasión.

El acuerdo con Paramount, clave en el cambio de horarios

Este gran cambio ha sido posible gracias al nuevo acuerdo de la UFC con Paramount. La plataforma de streaming se ha asegurado los derechos de transmisión de la UFC en Estados Unidos para los próximos siete años tras abonar un valor total de 7.7 mil millones de dólares, lo que equivale a unos 1,100 millones por año.

El acuerdo incluye 13 eventos principales y 30 veladas adicionales que estarán disponibles en la plataforma de streaming Paramount+, mientras que algunos combates también se emitirán en la cadena CBS. Un cambio que implica que la UFC dejará de ofrecer sus peleas bajo el formato de pago por visión, ya que todo el contenido estará incluido en la suscripción de Paramount+.

El nuevo horario comenzará con el UFC 324

Para arrancar con el nuevo horario, la UFC se estrenará por todo lo alto. Paddy Pimblett y Justin Gaethje se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero, a la espera del regreso de Ilia Topuria. El ganador unificará el título con el hispano-georgiano, que podría regresar para primavera.

El evento del próximo 24 de enero, que se celebrará en el T-Mobile Arenas de Las Vegas, será el primero que acoja esta nueva modificación que llega para quedarse de manera definitiva.