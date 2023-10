Balde y Nico Williams se van y Pedraza se incorpora a la selección

Nico Williams fue el descarte de Luis de la Fuente para el partido contra Escocia. El extremo del Athletic se tuvo que marchar lesionado del último entrenamiento previo y no estaba disponible. Tampoco lo estará para jugar en Noruega mañana. «Nico no va a viajar porque ante todo está la salud de los futbolistas», anunció Luis de la Fuente. Tampoco Alejandro Balde, uno de los mejores amigos de Nico en la selección. «Tiene un problema de pubis y no va a ir a Noruega. Lo va a sustituir Alfonso Pedraza del Villarreal», confirmó el seleccionador. Un debutante más para el partido que puede decidir la clasificación para la Eurocopa. A Nico no lo sustituye nadie y De la Fuente se queda con 23 jugadores para no tener que descartar a nadie.

La lesión de Balde permitió que Fran García debutara con la selección su segunda convocatoria. Ya lo llamó Luis de la Fuente para la fase final de la Liga de Naciones, pero vio los dos partidos desde el banquillo. Jordi Alba, el capitán que recibió la Copa, no dejaba mucho espacio. "Es una alegría enorme poder debutar, representar los colores de tu país y ganar un partido tan importante", reconocía el lateral del Real Madrid después del partido. "El míster me pidió que tratase de buscar un poco el balón al espacio para ganar profundidad, dar amplitud y buscar a los delanteros en el último tercio. Creo que el debut te da más ganas, ilusión por hacer las cosas bien. Enhorabuena a Bryan y a Sancet que han debutado como yo", añadía.

El premio del estreno le llega después de unos partidos en los que había perdido protagonismo en el Real Madrid,

Fran había perdido protagonismo en los últimos partidos del Real Madrid pero ha contado con la confianza de Luis de la Fuente."Cualquier jugador siempre quiere aportar y sumar minutos, ahora no entraba tanto en juego con mi club, venía a limpiar la cabeza, ayudar al grupo y es increíble poder aportar al equipo en el verde", asegura.