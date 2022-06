El Barcelona gana una guerra para igualar la final de la Liga Endesa (71-69)

Era tan importante el segundo punto de la final de la Liga Endesa que no había hueco para mucha poesía en el parqué del Palau. Ningún equipo ha remontado una serie después de perder en casa los dos primeros choques y el Madrid quería poner otra daga en el corazón del Barcelona. Por eso los blancos llevaban en dos cuartos sólo dos puntos más que en los diez minutos de arranque del primer día y ninguno de los dos equipos llegó a los sesenta al final del tercer parcial. Pocos puntos, cero contraataques permitidos y tantas faltas como cansancio. No era precisamente una película de Disney, era más un western, pero no de largos tiroteos, más de esperar detrás de la ventana y disparar poco pero con acierto. El Real Madrid quiso empezar como el primer día, pero no pudo llegar tan lejos. Los de Jasikevicius se dieron cuenta de que tenían que ponerse serios si no querían que la final se les pusiera en chino. Bajaron el culo en defensa, es decir que subieron la intensidad y las cosas se fueron igualando cuando el reloj se acercaba al descanso (32-32).

El 0-8 de los de Laso para empezar no fue una pista de lo que vendría, porque la pintura no fue esta vez el territorio de Tavares. Encontrar al pívot era complicado por las manos que ponía el Barcelona a los que tenían el balón, así que el guion debía ser otro. Deck amenazaba dentro y fuera y Yabusele era la opción más sólida en ataque de los visitantes. No encontraba el Madrid los puntos fáciles de Causeur de otros días, mientras Hanga seguía al mando de las operaciones a falta de algo más parecido a un base en la rotación. En el otro lado no aparecía Mirotic del todo, pero a cambio Kuric dejaba detalles del francotirador que es y que necesita el Barcelona para ganar esta Liga. Los dos equipos iban poniendo sobre la mesa lo que les va quedando en esta temporada agotadora. Sanli, Abalde y Llull aparecieron a pesar de que sus lesiones no están curadas, pero no hay nada más allá de esta final, así que no hay nada que guardarse para más adelante.

En el tercer cuarto hubo intentos de romper el marcador, pero fueron extinguidos rápidamente. Llull metió 5 puntos seguidos para asustar al Barcelona (46-52, min 26) a lo que respondió con lo mismo Mirotic para que todo siguiera igual (51-52). Cada golpe dado era contestado, aunque las piernas flaquearan y muchos jugadores estuvieran amenazados por las faltas. El Barcelona había conseguido cambiar la inercia del primer partido y de la final de la Euroliga, pero el Madrid se resistía a ceder el segundo punto de la final. Cada rebote era un incendio en un Palau que quemaba y además de sudor, la sangre la puso el pómulo de Calathes que reventó contra la cabeza de Brandon Davis porque cada pelota era la vida. Al comienzo del último cuarto pareció que la cosa se rompía definitivamente en favor de los de casa, con un parcial de 8-1 que los disparaba al 64-57. El Madrid podría haber perdido la fe, pero lo que hizo fue empatar otra vez el partido y seguir guerreando. Laprovittola había hecho daño a su ex con un dos más uno, pero nadie iba a ganar fácil. Los pívots iban al tapón como si fuera el último de su vida y los tiros libres se fallaban por agotamiento y tensión. Así que empate a 65 con tres minutos con jugar, como los boxeadores que dejan para el último round la decisión después de darse una paliza brutal.

Apareció Mirotic con dos canastas imposibles de esas que justifican su sueldo, pero el Madrid no se rendía. Los de Laso habían perdido por un punto un partido de los últimos 16 y por dos cedieron en el Palau. Una falta ligera sobre Higgins decidió, porque Rudy no pudo aprovechar los últimos tres segundos. Se acababa una guerra que sólo era para el empate a uno, pero quién lo diría.

Ficha técnica

71- Barça (13+19+24+15): Calathes (2), Higgins (10), Hayes-Davis (-), Mirotic (26), Sanli (-) -equipo inicial-, Davies (8), Sergi Martínez (-), Smits (3), Laprovittola (8), Abrines (-), Kuric (7) y Jokubaitis (7).

69- Real Madrid (17+15+22+15): Hanga (10), Causeur (4), Deck (7), Yabusele (16), Tavares (11) -equipo inicial-, Núñez (-), Rudy Fernández (2), Abalde (4), Poirier (2), Llull (7), Ndiaye (-) y Taylor (6).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava y Luis Miguel Castillo. Sin eliminados.

Incidencias: Segundo partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.201 espectadores.