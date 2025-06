De la tristeza de Musa por el adiós al MVP de Campazzo

En el vestuario del Real Madrid en La Fonteta volvió a sonar la banda sonora habitual cuando el equipo blanco gana un título. "Toros en la Wii" de Love of Lesbian, cervezas, trajes y camisetas empapados y algunos jugadores más felices que otros. Uno de los exultantes era el "Facu" Campazzo que fue elegido MVP de la final. Otros, como Hezonja o Musa, no estaban precisamente felices.

El alero bosnio no pudo ser más sincero en las cámaras de Movistar +. Fue su último partido de blanco. "Estoy muy, muy triste", comentó. Después de tres temporadas en el Real Madrid deje el club camino del equipo de Dubai que la próxima temporada va a competir en la Euroliga. Su amigo Hezonja era extremadamente crítico con el ejercicio del equipo: "Esto no se puede volver a repetir. La primera parte de la temporada hemos hecho muchas mierdas". La actitud de los dos balcánicos contrastaba con la del resto del vestuario.

Campazzo firmó en el tercer partido 9 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias. No fue el jugador más valorado de su equipo, pero su papel en los momentos críticos de la final la ha valido el reconocimiento. Y es que en el tercer encuentro destacaron otros como Bruno Fernando (21 de valoración), Hezonja (20) o Tavares (17). Entre el argentino, Andrés Feliz y Tavares estaba la elección del MVP y al final recaló en el base titular. "Sabía que iban a pasar cosas buenas y aquí está. Este es el título por el que se lucha toda la temporada. Es el más valioso. Ha sido una temporada con mucha piedra y ganada ante un rival que juega mucho. Mi temporada ha tenido altibajos, uno o dos meses que no estaba en mi nivel, pero no quise forzar nada", comentó en declaraciones a Movistar+. El argentino recordó "muchas derrotas duras" como quedar fuera de la Final Four de la Euroliga. "Vestir esta camiseta te conlleva a una responsabilidad y a una presión. Perdimos dos finales, la Supercopa y la Copa del Rey, que fueron obstáculos duros, pero supimos volver. Hubo mucha unidad y hubo mucha química. Sabíamos que iban a pasar cosas buenas y aquí está", afirmó.

La final fue el adiós de La Fonteta. Casi cuarenta años después de haber hecho de este pabellón municipal su casa, el Valencia vivió su último baile en el Pabellón de la Fuente de San Luis. Ocho mil camisetas de color "taronja" con el lema "Gràcies Fonteta" y un pequeño dibujo del exterior del pabellón esperaban a los seguidores del Valencia Basket y no sobró ninguna. Teñido de naranja, el pabellón registró un lleno. Estuvo hasta Pau Gasol, en su caso como comentarista de televisión y no fue el único que quiso acudir. Antiguas leyendas del club valenciano, como Romain Sato, que no visitaba el pabellón desde 2017, pusieron en pie a las gradas.

La imagen de la despedida poco tuvo que ver con la que se vivió el 12 de septiembre de 1987, cuando tras una primera temporada en La Canaleta de la vecina localidad de Mislata, el equipo se trasladó a la Fonteta y se impuso por 104-66 en su primer encuentro oficial al Salesianos. Unos meses después, el 4 de mayo de 1988, llegó el ascenso a la ACB. Y en 2017, el título de Liga ante el Real Madrid. En la despedida no se pudo repetir.