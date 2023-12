El Barça es un polvorín: ahora el señalado es De Jong

Llegaba el Barça a Bélgica con los deberes hechos en la Champions League: clasificados a octavos de final con un partido de margen y tras dos años trágicos cayendo en la fase de grupos. No solo eso, sino que además tenía prácticamente la primera posición del grupo asegurada, solo una carambola casi imposible podía privarle de ello.

Los de Xavi tenían la oportunidad de dejar atrás la dura derrota del pasado fin de semana en Montjuic, donde el Girona vapuleó a un Barça que pareció un juguete a merced del sorprendente líder de la Liga.

Con rotaciones y una absurda polémica originada por una doble convocatoria para el partido se plantó el Barça en la noche belga ante un equipo que no había sumado ni un punto en las cinco primeras jornadas de la fase de grupos. Pero el Barça no está. En un choque para olvidar, el Amberes consiguió resaltar todos los defectos, que no son pocos, de un equipo que no se encuentra. Victoria por 3 a 2 para el Amberes y Xavi, más cuestionado que nunca en Can Barça.

La cara de Laporta tras el partido no hacía presagiar nada bueno y esta mañana ya ha trascendido en la prensa catalana un culpable: Frenkie de Jong, que ni viajó a Bélgica, señalado. Según cuenta RAC1, Deco, director deportivo de la entidad, llamó al neerlandés cuando los jugadores cogían el avión para ir a Amberes para abroncarle.

"Estoy enfermo", le dijo De Jong. "¿Qué quiere decir que estás enfermo, el médico lo ha certificado?" aseguran que le soltó un Deco muy molesto que no se creía el proceso febril del mediocentro del Barça.

Los fantasmas planeaban sobre Barcelona y la derrota ante el Amberes no ha hecho más que disparar el nerviosismo en el club y en su entorno. Mientras Deco y Xavi dejan discursos distintos, el director deportivo, del que aseguran que se imagina a un entrenador distinto al de Terrassa en el banquillo azulgrana, en enzarza en una discusión con uno de sus cracks en un episodio más que no hace otra cosa que aumentar la intranquilidad existente de un Barça en crisis.

Ya lo dijo Xavi repetidamente tras la derrota en Bélgica: "El sábado, en Valencia, tenemos una final". Veremos qué pasa si el Barça no consigue los tres puntos.