Se busca antídoto para Haaland en la Champions

«Yo jugué once años y marqué once goles. Cristiano Ronaldo lleva 900 y luego está Messi, pero es que Erling –Haaland– ya está a la altura de los dos en términos de números. Tiene los números que tuvieron Messi y Cristiano Ronaldo, que controlaron la última década, 15 años, absolutamente todo. En realidad no sé cómo lo hace. Tengo la sensación de que está mejor que la temporada pasada a estas alturas del año. Ha tenido más descanso porque no estuvo Noruega en la Eurocopa y sí se siente bien antes de empezar la Champions», es la reflexión de Guardiola sobre los escandalosos números que firma Haaland en las cuatro primeras jornadas de la Premier League.

El delantero se quedó sin marcar en la final de la Comunnity Shield en la que el City derrotó al United en los penaltis. Lo que ha sucedido luego está acabando con todos los registros goleadores en Inglaterra. Marcó «solo» un tanto en la primera jornada ante el Chelsea. Y a partir de ahí está desencadenado. Ha sumado dos «hat-tricks» seguidos ante el Ipswich Town y el West Ham. Si sumaba otro ante el Brentford sería el primer jugador que enlazaba tres jornadas seguidas marcando tres goles y antes del descanso ya sumaba dos, pero no logró ampliar la cuenta en la cuarta victoria del City en otros tantos partidos. El equipo de Guardiola es líder en solitario antes de recibir al Arsenal –segundo– la próxima jornada.

El caso es que en los cuatro primeros partidos de la Premier acumula nueve goles (uno con la pierna derecha y ocho con la izquierda) y ese registro es superior a todos los goles a favor de los 19 equipos restantes de la Liga inglesa. Solo el Chelsea, con ocho, se le acerca. Liverpool (7), Aston Villa (7), Arsenal (6), Newcastle (6), Brighton (6), Brentford (6), Tottenham Hotspur (6)... todos han marcado menos que Haaland. No solo el número total es llamativo. Casi la mitad de los disparos del noruego (20) acaban en gol y con su promedio actual (2,25 goles por encuentro) se dispararía a 85 tantos esta temporada.

Haaland acumula 99 goles en 103 partidos con el City y entre los grandes al único rival que no ha conseguido marcar ha sido al Madrid. Cuatro partidos y cero goles. El estreno en la nueva Champions es ante el Inter. Pavard, Acerbi, Bastoni... son el desafío para el «9» del City. El equipo de Simone Inzaghi es la tercera mejor defensa de la Serie A con tres goles encajados en cuatro partidos.

La última vez que se midieron City e Inter fue en la final de la Champions de 2023. Ganaron los «citizen» (1-0 con gol de Rodri) e Inzaghi reconoció que habían preparado «algo especial» para detener a Haaland. Funcionó porque en Estambul el delantero noruego no marcó. Detenerle ahora es el gran desafío defensivo para todos en la nueva Liga de Campeones.