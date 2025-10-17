Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam: horario y dónde ver

El mundo del tenis volverá a disfrutar del cara a cara más potente del momento: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Este sábado, los tenistas del momento se enfrentarán en la final del Six Grand Slam, que tendrá lugar en Riad (Arabia Saudí) y lucharán por hacerse con el mayor premio de la historia del tenis: seis millones de dólares para el ganador.

Alcaraz accedió directo a las semifinales tras ganar a Taylor Fritz en dos mangas (6-4 y 6-2), mientras que Sinner hizo lo mismo contra Djokovic en un partido que tuvo una duración de poco más de una hora.

Ahora, tras la victoria del murciano en el US Open 2025, los dos mejores del mundo se vuelven a enfrentar, y esto es todo lo que necesitas saber para no perdértelo.

Horario y dónde ver

La plataforma que ha comprado los derechos para la emisión de los diferentes partidos que se disputan en el torneo es Netflix. El cara a cara Alcaraz-Sinner se retransmitirá, por lo tanto, en dicha plataforma.

Netflix retransmitirá la final entre el número 1 y 2 del mundo este sábado a las 20.00 horas (horario peninsular). Aquellos aficionados que no dispongan de ese servicio podrán optar por otras alternativas, como la radio, ya que diferentes emisoras, como Radio Marca, la Cope, la Ser o RNE contarán en directo todas las novedades del evento deportivo.

Dominio total de Alcaraz en semifinales

Carlos Alcaraz selló su pase a la final del Six Kings Slam con una actuación contundente ante Taylor Fritz (6-4, 6-2), controlando el partido de principio a fin y sin dar opciones a su rival. En poco más de una hora, el murciano quebró el servicio de Fritz en momentos claves y mantuvo solidez en sus propios juegos de saque.

Desde el 2-2 del primer set, Alcaraz se hizo dueño del encuentro, imponiendo su ritmo con variedad en golpes y precisión en las dejadas. En la segunda manga volvió a romper con consistencia y firmó cuatro juegos seguidos para cerrar la victoria.